Arquiteto paisagista José Pacheco é vice-presidente da CCDR Algarve

O arquiteto paisagista José António Faísca Duarte Pacheco foi nomeado como vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

Quadro técnico superior ao serviço da CCDR Algarve desde 1984, José Pacheco vinha desempenhando as funções de Administrador Regional da Administração Regional Hidrográfica (ARH) do Algarve da Agência Portuguesa do Ambiente (desde 2018) e de Presidente da Comissão Liquidatária da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (desde 2016).

Para além de funções na CCDR Algarve, onde também integrou a equipa que executou o Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve aprovado em 1991, foi membro do Conselho Coordenador de Cartografia, Conselho Nacional de Cartografia e da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve, Diretor Regional do Ordenamento do Território na CCR Algarve, vereador da Câmara Municipal de Faro, vogal do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal do Parque das Cidades, EIM, e Diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.

O novo vice-presidente da CCDR Algarve acumulará as suas funções com a presidência do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (em liquidação).