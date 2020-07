Marcelo Rebelo de Sousa promete «várias visitas» ao Algarve no verão

Presidente da República jantou com autarcas da região ontem à noite em Monte Gordo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na noite de segunda-feira, 6 de julho, a convite da presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Conceição Cabrita, num jantar, na praia de Monte Gordo, com o objetivo de impulsionar o turismo na região durante o verão e de promover o Algarve como um destino seguro e atrativo.

O convite foi estendido pelo Presidente da República aos 16 autarcas algarvios e representantes do turismo e hotelaria, que também marcaram presença na iniciativa e apontaram estratégias para o futuro.

Durante o evento, o Chefe de Estado comprometeu-se «a regressar à região, várias vezes, durante as próximas semanas», deixando ainda o compromisso de «apelar aos portugueses para que passem férias no sul» de Portugal.

Numa visita ao passadiço da praia de Monte Gordo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que é necessário «olhar para a frente e lutar» para o turismo na região superar as perdas causadas pela exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, este encontro teve como objetivo principal «deixar a mensagem de que a região é um destino seguro e está pronta para receber, com condições de segurança, todos os que já escolheram ou ainda vão escolher o Algarve como destino de férias».

«Tenho a certeza de que os municípios do Algarve estão à altura de responder a este desafio, pelo que teremos o maior prazer em receber todos os portugueses de braços abertos. A melhor forma de contornarmos os efeitos negativos da COVID-19 na economia da região é escolher o Algarve como destino de férias», reforçou a autarca.

Ainda segundo Conceição Cabrita, a recente abertura da fronteira com a vizinha Espanha representou «um sinal muito positivo», em especial para o concelho de Vila Real de Santo António, dada sua proximidade com a Andaluzia, mas alertou ao Presidente da República «que é necessário estabilizar o corredor aéreo com a região e voltar a trazer ao Algarve o mercado turístico internacional, sobretudo europeu, que é também um dos motores da economia da região».

Além dos autarcas algarvios, o encontro com o Presidente da República contou com a presença do presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, e do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.