IP lança concurso para eletrificação da Linha do Algarve

A Infraestruturas de Portugal lançou hoje o Concurso Público para a empreitada de Eletrificação da Linha do Algarve no troço de 56 quilómetros entre Faro e Vila Real de Santo António.

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve, com um investimento global de 65 milhões de euros, inclui os troços Faro/ Vila Real de Santo António e Tunes/ Lagos.

A obra tem como principais objetivos assegurar que todo o trajeto na Linha do Algarve possa ser realizado com recurso a material circulante elétrico, resultando daí vantagens ambientais e vantagens relativamente à melhoria de qualidade do material circulante; melhorar a mobilidade no arco metropolitano do Algarve e potenciar o sistema ferroviário com condições de operação que sejam independentes do consumo de combustíveis fósseis.

O concurso hoje lançado, tem um investimento estimado em 23 milhões para a eletrificação, com o sistema 25 kV/50Hz, de um troço com 56 quilómetros de extensão, envolvendo, entre outros, a execução dos seguintes trabalhos:

Instalação do sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção, integrando, designadamente;

Construção da nova Zona Neutra de Loulé (ZN de Loulé), a instalar ao km 322+800;

Construção em todo o troço de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações;

Rebaixamento da via;

Alteamento de encontros de tabuleiros;

Estabilização de taludes;

Intervenções em sistemas de drenagens;

Intervenções nos edifícios das estações e apeadeiros

A empreitada agora em fase de concurso tem um prazo de execução previsto de 23 meses, estimando-se que esteja concluída no final de 2023.

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve, que está a ser desenvolvido pela Infraestruturas de Portugal, está integrado no programa de investimentos designado Ferrovia 2020.

A eletrificação da Linha do Algarve, será executado em duas empreitadas. A primeira é hoje lançada, correspondendo à eletrificação do troço entre Faro / Vila Real de Santo António, e posteriormente, será lançado o concurso para a eletrificação do troço entre Tunes/ Lagos, com um valor também previsto de 23 milhões de euros.

A eletrificação da Linha do Algarve compreende um investimento global de 65 milhões de euros, comparticipado pela UE, que engloba o desenvolvimento de Estudos e Projetos, a execução de duas empreitadas de eletrificação, a construção de uma subestação de tração elétrica em Olhão, ampliação da subestação de tração elétrica de Tunes, a execução de uma empreitada no Troço Faro/ Vila Real de Santo António de «Conceção/Execução para remodelação do sistema de energia das salas técnicas e reformulação de passagens de nível», a execução de uma empreitada no Troço Tunes/ Lagos de «Conceção/Execução para remodelação do sistema de energia das salas técnicas e reformulação de passagens de nível» e uma empreitada de trabalhos associados aos sistemas de telecomunicações ferroviárias.

A presente ação integrará a candidatura a submeter no âmbito do COMPETE 2020, com a designação «Empreitada de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro / Vila Real de Santo António», referente à qual se prevê um financiamento comunitário de cerca de 85 por cento.