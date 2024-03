Líder do Vox junta-se à campanha do Chega na quarta-feira em Olhão

O líder do partido espanhol de extrema-direita Vox vai juntar-se na quarta-feira à campanha do Chega para as eleições legislativas, em Olhão.

O anúncio foi feito pelo partido liderado por André Ventura, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

«O líder do @VOX_es, Santiago Abascal, junta-se à nossa campanha já amanhã em Olhão», lê-se numa publicação na conta do partido Chega.

Santiago Abascal já tinha manifestado o seu apoio ao partido português, num vídeo que foi partilhado nas redes sociais de André Ventura em 23 de janeiro.

O líder do Vox defendeu que o presidente do Chega é «o único líder capaz de devolver a esperança a Portugal e derrotar a esquerda».

Em julho, André Ventura esteve em Madrid a acompanhar a noite das eleições gerais espanholas.

O presidente do Vox já tinha participado na campanha do Chega para as últimas eleições autárquicas, em 2021.