São Brás de Alportel atribui apoio financeiro ao RIAS

No mês em que se assinalou o Dia Mundial do Animal, o município aprovou a atribuição de um apoio à Associação ALDEIA – Ação, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação e Ambiente.

Esta associação é responsável pelo funcionamento do Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS).

Reconhecendo a missão especial e de relevo do RIAS no Algarve, tanto no acolhimento como no tratamento de animais selvagens, assim como na investigação para a conservação e na área da educação ambiental, o executivo municipal são-brasense decidiu aprovar um apoio financeiro a atribuir com regularidade àquela entidade, de modo a ajudar nesta meritória missão na defesa dos animais em situação de grave risco.

Este centro, também conhecido como «hospital dos animais selvagens», sediado em Olhão, completou em setembro dez anos de atividade.

Neste período já acolheu mais de 14 mil espécies, 5500 das quais foram devolvidas à natureza.