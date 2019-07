Igreja da Penina festeja Santo André com arraiais, música e filhós

Portimão vai viver dois fins de semana de festa com os festejos de Santo André na Igreja da Penina (3, 4, 10 e 11 de agosto), que vão animar o concelho e a comunidade.

O Centro Apostólico de Santo André, situado na Igreja da Penina, em Alvor, vai realizar nestes dias as tradicionais festas em honra do padroeiro daquela igreja, nas quais as atividades recreativas e a animação musical têm papel de relevo, reunindo centenas de residentes e turistas em convívio e confraternização.

Destaca-se do programa litúrgico as eucaristias solenes marcadas para os dias 4 e 12 de agosto (domingo e segunda-feira, respetivamente), sempre às 12h15, enquanto em todos os dias das Festas de Stº André os arraiais começam a partir das 20h00 no Largo da Igreja da Penina.

Neles atuam os seguintes artistas, sempre às 21h00: Marco António (3 de agosto, sábado), Emanuel Martins (4 de agosto, domingo), Lionel Alexandre (10 de agosto, sábado) e Humberto Silva (11 de agosto, domingo).

Para além da componente religiosa, fazem parte do programa os comes e bebes e música popular, num evento em que os fundos recolhidos revertem a favor daquela igreja.

A Festa de Santo André tem muita história e por lá já passaram grandes artistas. Os comes e bebes, as famosas «Filhós de Santo André» e as quermesses fazem com que a festa em honra deste padroeiro proporcione a todos «grandes momentos de diversão, não faltando o pezinho de dança», considera o município de Portimão.

De referir que as festas em honra de Santo André tiveram início no verão de 1992, celebrando 27 anos. A entrada nas festas é gratuita.