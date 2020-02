Albufeira derruba mitos e preconceitos da «Sexualidade na Deficiência»

Espaço Integrar, de Albufeira, promove um simpósio sobre a temática.

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, recebe no próximo dia 14 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 10h00, vários especialistas na área da sexualidade e psicologia, entidades que trabalham na área e alguns jovens que irão transmitir o seu testemunho na primeira pessoa sobre a «Sexualidade na Deficiência».

O objetivo deste momento é, além de chamar a atenção para a problemática, desmistificar «mitos e preconceitos que ainda pairam sobre a sexualidade de pessoas com deficiência. Um dos mitos mais comuns é considerar que as pessoas com deficiência são assexuadas», explica o município de Albufeira.

A sessão de abertura vai contar com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, e da vice-presidente da autarquia, Ana Pífaro, responsável pelo pelouro da Ação Social.

A sessão de trabalhos têm início às 10h20, com a apresentação do tema «Sexualidade e Deficiência: Claro que sim!», por Jorge Cardoso. A segunda intervenção, «Direitos Sexuais são Direitos Humanos», fica a cargo de Maria Manuela Ralha, vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Às 11h40 está prevista uma pausa para café, com a retoma dos trabalhos a dar-se às 11h55, com o tema «Sexualidade!!! Direito ou realidade…Um Sentir diferente!!!» que fica a cargo da SPA – Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais.

No final, há um período destinado a debate e reflexão. Já na sessão vespertina, estão previstas duas intervenções: «Sexualidade e afetos na deficiência – A realidade institucional do Lar de S. Vicente da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira», marcada para as 14h30, e «Informação e orientação para uma renovada sexualidade», por Ana Garrett.

De seguida abre-se novo período de debate e reflexão, sendo que o encerramento dos trabalhos está previsto para as 16h30.

A participação é gratuita mas limitada ao número de vagas. Para mais informações e inscrições utilize os telefones 289 246 908 ou 289 599 684, podendo ainda contactar por e-mail o Espaço Integrar.