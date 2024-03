MotoGP: Bagnaia «bastante confiante» para vencer em Portimão

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual bicampeão, confessou que o Grande Prémio de Portugal é «uma das corridas favoritas» do Mundial de MotoGP, estando «bastante confiante» para novo triunfo, à semelhança do que aconteceu em 2023.

Durante a conferência de imprensa na véspera do início da segunda prova do Mundial da classe rainha de motociclismo, o líder do campeonato, que já venceu duas vezes em Portimão, quer repetir o feito e somar o segundo triunfo na temporada.

«Eu tenho de dizer que adoro esta corrida, é uma das minhas favoritas. Estou bastante confiante, porque com esta mota de 2024 conseguimos ser mais competitivos», admitiu Pecco, que soma 31 pontos no topo da classificação do Mundial, depois da vitória no Qatar.

Depois, comparou a Autódromo Internacional do Algarve (AIA) com os de Mugello e Sachsenring, face a «todos os altos e baixos», recordando que no ano passado teve «um começo fantástico».

«Acho que este é um bom circuito para ultrapassar, porque não há tantas retas. Será um bom circuito para lutar. É um circuito onde o piloto pode fazer a diferença, porque as curvas são mais longas e não há tantas curvas lentas», argumentou.

Por sua vez, o seis vezes campeão do mundo na categoria rainha Marc Márquez, que agora compete pela Gresini, após 11 anos na equipa oficial da Honda, deixou claro que só o presente interessa e garante que vai «dar tudo para ser rápido» na pista.

«A situação em que estou hoje é completamente diferente da que tinha no ano passado. Estou concentrado em mim, em dar tudo o que tenho e ser rápido, sabendo que vou ter corridas melhores e outras piores. É o presente que agora importa e não o passado», explicou.

Para o piloto espanhol, «a pressão e ambição são as mesmas» e está na classe rainha para «lutar pelo melhor resultado possível».

Já o estreante na categoria principal Pedro Acosta (GasGas) também marcou presença na conversa com os jornalistas, para, à semelhança de Bagnaia, dizer que o AIA é o seu circuito preferido.

«Esta é a minha corrida favorita do calendário e vou tentar ser consistente. No geral, [no Qatar] foi uma corrida espetacular», afirmou o espanhol, que já festejou no Algarve por três vezes, uma em Moto2 e duas em Moto3.

Caso Pedro Acosta vença no domingo, torna-se no mais novo de sempre a vencer uma corrida de MotoGP, já que terá 19 anos e 304 dias, podendo quebrar o recorde do compatriota Marc Márquez (Ducati), que ganhou o Grande Prémio das Américas com 20 anos e 63 dias, em 2013.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, vai ser a segunda de 21 provas do Campeonato do Mundo.