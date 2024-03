Fundos europeus impulsionam Museu Municipal de Lagos

Os fundos europeus têm contribuído para o reconhecimento e projeção do Património Cultural do Algarve, sendo o projeto da Remodelação, Modernização e Dinamização Museu Municipal de Lagos Dr. José Formosinho exemplo disso.

Os investimentos elegíveis aprovados no CRESC Algarve 2020 na área do Património Natural e Cultural totalizaram 37,4 milhões de euros, com uma comparticipação de fundos europeus de 25,2 milhões de euros (Eixo 4 FEDER), de onde se destaca a Remodelação, Modernização e Dinamização do Museu Municipal de Lagos Dr. José Formosinho.

Este projeto teve um investimento total elegível de 4.482,570 euros, tendo sido apoiado em 3.040,197 euros pelos fundos europeus, através do Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020.

As intervenções apoiadas para a remodelação do Museu Municipal Dr. José Formosinho contemplam dois núcleos: o Núcleo Primitivo e o Núcleo de Arqueologia, que assumem uma lógica de conteúdos distinta, encontrando-se o primeiro concluído e em funcionamento e o segundo ainda em curso, prevendo-se a abertura em dois meses com um espaço exterior onde foram descobertos vestígios de um conjunto edificado da cidade (Séc. XIV/XV) e a reabilitação de duas naves pertencentes à antiga cadeia de Lagos (Séc. XVI), nas quais serão disponibilizados objetos e informação que permitirão contribuir para a compreensão da história da cidade.

Esta operação, da iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, visou a requalificação de um equipamento estruturante para reforçar a qualidade e a diversificação da oferta turística regional, funcionando como mobilizador para a atração de novos públicos para a região, prevendo-se um aumento do número de visitantes de 5.000 visitantes/ano.

Após esta intervenção, o Museu Municipal de Lagos Dr. José Formosinho foi galardoado, em 2022, pela Associação Portuguesa de Museologia, tendo recebido uma menção honrosa na categoria de «Museu do Ano» dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), e em 2023, foi nomeado para Museu Europeu do Ano 2023 (EMYA).

Ao prémio EMYA, podem concorrer museus dos 47 países europeus que tenham aberto recentemente ou sido alvo de obras de modernização ou alargamento nos últimos três anos. Na edição do ano anterior, o vencedor foi o MindMuseum, na Holanda.

Estas distinções reconhecem a qualidade da exposição permanente do museu que, após passar por obras de reabilitação, apresenta um novo visual, uma nova programação dos conteúdos, a conservação e restauro do acervo e uma valorização da coleção exposta, que permite dar a conhecer a nossa história, cultura, tradições e arte.

O Projeto de Acessibilidades do Museu de Lagos Dr. José Formosinho, que contempla a adaptação a visitantes invisuais e surdos, através da implementação de áudio guias descritivos e vídeos de linguagem gestual entre outras ferramentas, foi também merecedor de destaque como finalista nos prémios EXPONE da Andaluzia, atribuídos pela AMMA – Associação de Museólogos e Museógrafos da Andaluzia, para a categoria de «Melhor Projeto Expositivo Internacional» de entre as mais de 50 candidaturas que integravam participantes de mais de 10 países ibero-americanos.

Meramente honoríficos e de reconhecimento do trabalho profissional, os prémios EXPONE distinguem as boas práticas e inovação em museus e exposições, premiando projetos inclusivos, acessíveis e sustentáveis.

O investimento e apoio dos fundos europeus no projeto de Remodelação, Modernização e Dinamização do Museu Municipal Dr. José Formosinho, contribuiu para o reconhecimento e projeção do Património Cultural do Algarve.

No final do mês de fevereiro, o programa Algarve 2020, em fase de encerramento, alcançou os 99,52 por cento de execução, com uma taxa de compromisso nos 113,78 por cento (números provisórios com dados reportados a dezembro de 2023).