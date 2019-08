Feira do Livro de Lagos chega à Praça do Infante com propostas para todos

Com foco no centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, o evento terá lugar entre os dias 2 e 15 de agosto, das 19h00 às 00h00, na Praça do Infante.

A inauguração do evento estará a cargo do grupo de percussão Santuka na Mata, já no dia 2 de agosto, sexta-feira, com um desfile, espetáculo e uma oficina musical.

No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, autora com uma forte ligação à cidade, a programação cultural do evento terá uma escolha abrangente nesse âmbito.

No dia 3 de agosto, sábado, Eduardo Ramos cantará alguns poemas da autora recorrendo aos seus vários instrumentos, enquanto que no dia seguinte, 4 de agosto, Joana Espiñal contará uma história de Sophia aos mais pequenos.

Elsa Ligeiro, em nome da Alma Azul, fará uma apresentação da autora através da sua biografia no dia 8 de agosto, quinta-feira, reforçando a sua importância e impacto na nossa cultura. Os mais pequenos terão direito a uma Oficina de Escrita Criativa (dia 6, terça-feira) e a uma Oficina do Conto (dia 9, sexta-feira) baseadas nas obras de Sophia.

A programação da Feira do Livro terá ainda um foco nas crianças, oferendo uma programação cultural interativa em ambiente de leitura. Joana Espiñal terá uma Hora do Conto durante vários dias, enquanto Susana Correia fará uma apresentação do seu livro «As Aventuras da Pulguinha Aurora» no dia 7 de agosto, quarta-feira.

Clara Cunha, conceituada autora de livros infantis, onde se inclui o «Cuquedo», terá um encontro com os mais pequenos no dia 13, terça-feira. Analita Alves dos Santos irá fechar a programação infantil no dia 14, quarta-feira, com a apresentação do livro de aventuras «A Irmandade da Rocha».

Os aficionados por jogos de tabuleiro não foram esquecidos, com uma demonstração nos dias 7 e 14, pela Até à Lua, e um torneio de Keyforge – Sealed Deck, um jogo de cartas com cada vez mais fãs em todo o mundo, no dia 11 de agosto, domingo.

Para finalizar a oferta de atividades, o público terá a oportunidade de assistir, no dia 10 de agosto, sábado, à apresentação do livro «O Cante Alentejano no Cancioneiro do Padre Marvão», de Clara Santana Rita (dia 10).

Timo Dillner, autor alemão a residir em Lagos, fará uma leitura do seu livro «O Dragão de Sagres» no dia 5, segunda-feira, reservando um workshop de ilustração de livros para miúdos e graúdos exatamente uma semana depois, no dia 12 de agosto.

No dia 15, quinta-feira e último dia do certame, José António de Jesus Martins fará uma apresentação e sessão de autógrafos do livro «Dom Rodrigo, o mais famoso doce do Algarve».

O programa digital da feira pode ser consultado aqui.

Organizada pela Câmara Municipal de Lagos e pela Biblioteca Municipal Júlio Dantas, a Feira do Livro de Lagos tem como parceiros nesta edição a Livros da Ria Formosa, a Até à Lua, a The Owl Story e Timo Dillner.