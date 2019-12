«Trilho dos pescadores» tem 11 quilómetros de beleza natural em Lagos

A rota pedestre «Trilho dos pescadores» já chega à cidade de Lagos. Esta etapa da rota oferece um trilho de 11 quilómetros (kms), compreendidos entre Burgau e Lagos, passando pela Praia da Luz e pela Ponta da Piedade, locais de grande beleza natural e paisagística.

O «Trilho dos pescadores», composto por 13 etapas, num total de 226,5 km, é provavelmente um dos melhores trilhos costeiros do mundo. Sempre junto ao mar, seguindo os caminhos usados pelos locais para acesso às praias, ao longo das falésias, com alguma exigência a nível físico, mas em contacto permanente com o vento do mar e da natureza selvagem.

Tendo apoiado financeiramente a instalação do prolongamento do trilho, a Câmara Municipal de Lagos aprovou agora, em reunião de Câmara, um acordo de colaboração a celebrar com a Rota Vicentina – Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, no âmbito do qual compete ao Município um apoio financeiro de 3600 euros que se destina ao desenvolvimento do projeto «Rota Vicentina», à sua manutenção, gestão e coordenação, uma vez que é necessário assegurar a manutenção de postes de marcação, das placas sinaléticas e direcionais e ainda dos placards/outdoors informativos.

O acordo de colaboração procura, também, consolidar o projeto como instrumento de sustentabilidade social, ambiental, económico e cultural para o território, particularmente para o concelho de Lagos.

Ponta Piedade – Passadiços Sinaletica e vistas

A autarquia lacobrigense continua, assim, a apostar no desenvolvimento desportivo, dando continuidade ao seu Plano Estratégico, que visa criar e apoiar parcerias mais dinâmicas e coesas, garantindo as parcerias existentes e promovendo novas, criando produtos de oferta desportiva a custos acessíveis e promovendo eventos que, por si só, a autarquia não conseguiria desenvolver.

Nesta área a Câmara Municipal de Lagos tem apoiado e promovido programas como o Cycling & Walking e o Festival de Barão de São João «Walk & Art Fest».

Confirmar a região como destino internacional de turismo responsável, nos segmentos ativo e de natureza, unir a região – empresas, instituições e comunidades, em torno de um projeto responsável e sustentável, trazer novos mercados e estimular novos negócios na região e sensibilizar as comunidades locais e os visitantes do território para a importância da preservação do património natural e cultural e para o desenvolvimento sustentável de toda a região, são só alguns dos objetivos pelos quais a Rota Vicentina, em parceria com autarquias e empresas privadas, continua a trabalhar.

A Rota Vicentina – Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, é, desde 2013, a entidade responsável pela gestão, integração, estímulo, desenvolvimento e promoção dos trilhos pedestres da Rota Vicentina, assim como da oferta turística associada ao produto turístico que a Rota Vicentina representa.