Substituída conduta adutora entre Lagoa, Estômbar e Calvário

O município de Lagoa iniciou a obra de substituição de uma das principais condutas de distribuição de água no concelho, a conduta adutora entre Lagoa, Estômbar e Calvário.

O objetivo é o de melhorar o sistema de distribuição, diminuir os problemas de manutenção, nomeadamente diminuir as roturas e as perdas de água, bem como reduzir os gastos energéticos, tornando o funcionamento do sistema hidráulico muito mais eficaz.

Assim, esta intervenção, com cerca de 5,2 quilómetros (km), além de substituir a conduta velha e degradada, irá renovar cerca de 80 ramais e permitir a correção da rede de distribuição no que às cotas diz respeito, uma vez que não faz sentido o reservatório da Palmeirinha, que está à cota 80, fornecer o de Estômbar Apoiado, à cota 18, que, por sua vez, bomba para o de Estômbar Elevado, à cota 57, quando ambos poderiam ser abastecidos por gravidade.

Esta intervenção realiza-se no âmbito da primeira fase da reformulação e otimização do sistema adutor do concelho de Lagoa, onde, além desta obra, está contemplada a substituição de mais duas das principais condutas adutoras do concelho de Lagoa, tais como a Cerca da Lapa – Sesmarias e a Cerca da Lapa – Moinhos/Vale de Milho. Com a substituição destas três condutas adutoras, o município de Lagoa investe mais cerca de 3 milhões de euros na rede de abastecimento de água do concelho.

Paralelamente, no concelho de Lagoa, encontra-se a decorrer a obra de implementação de mais 47 Zonas de Medição e Controlo (ZMC) que inclui sete Zonas de Pressão Controlada (ZPC), no valor de 1 milhão e 700 mil euros, num investimento totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

«Esta intervenção é fundamental para continuarmos a reduzir as perdas de água no concelho e para prestarmos um serviço de qualidade à população. Intervenções como esta têm um custo elevado e pouca visibilidade, mas são de extrema importância», considera Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Esta obra é um investimento de cerca de 650 mil euros, e tem um prazo de oito meses para a execução.