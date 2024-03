Olhão defende urgência das dragagens na Ria Formosa

A Câmara Municipal de Olhão acolheu uma reunião sobre as dragagens na ria Formosa, consideradas urgentes por várias entidades.

A Câmara Municipal de Olhão acolheu uma reunião sobre as dragagens na ria Formosa, que contou com a presença da secretária de Estado das Pescas, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, da Associação Portuguesa do Ambiente (APA), do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e da Docapesca, na quarta-feira, dia 13 de março.

O encontro decorre da preocupação do presidente da autarquia olhanense, António Miguel Pina, relativamente aos sérios problemas de assoreamento que comprometem o equilíbrio ecológico e socioeconómico da ria, assim como a falta de areia no cordão dunar da Praia da Fuseta.

O objetivo foi, também, perceber o que está previsto em termos de dragagens, assim como as zonas onde vão ser colocados os dragados, sendo que as dragagens são uma medida imprescindível para garantir a renovação da água, a oxigenação dos sedimentos, a manutenção dos canais de navegação e a salvaguarda dos habitats naturais.

As entidades presentes foram unânimes na decisão de congregar esforços para que as dragagens se iniciem com a maior brevidade possível e que, para além de os dragados virem a ser depositados nos polígonos de imersão, sejam também utilizados para reforço do cordão dunar.