Turismo do Algarve leva stand mais sustentável e tradicional à BTL

Um destino turístico de sabores, paisagens, tradições e emoções. Este é o mote do stand do Turismo do Algarve na BTL, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, para dar a conhecer a essência da região.

A estreia de um stand mais sustentável e tradicional e a aposta na gastronomia e vinhos, natureza e cultura são algumas das novidades do Turismo do Algarve na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), ponto de encontro para profissionais do sector e público em geral, que abre portas amanhã, quarta-feira, dia 28 de fevereiro.

Até ao próximo domingo, dia 3 de março, «está garantida uma jornada imersiva pelos sabores, cultura e experiências da região num espaço promocional onde estarão representados os 16 municípios e 18 unidades hoteleiras e operadores turísticos», refere a Região do Turismo do Algarve (RTA).

O stand algarvio, no Pavilhão 1 da BTL, promete dar a conhecer a essência da região, com iniciativas para profissionais do sector e público em geral.

A programação inicia-se amanhã com a apresentação do Fórum e Anuário Cyclin’ Portugal 2024, seguida do Plano da Salvaguarda da Dieta Mediterrânica 2023-2027 e das novidades do município de Monchique.

A manhã do dia 29 (quinta-feira) será dedicada à sustentabilidade, com a apresentação do município de Lagos, seguida da apresentação do projeto Nautical Portugal – Algarve. A tarde será dedicada à gastronomia e vinhos, com demonstrações culinárias no âmbito da Dieta Mediterrânica e provas de vinhos que se repetem diariamente até ao final da feira.

O Balanço do Ano Turístico 2023 e Perspetivas Para 2024 será apresentado por André Gomes, presidente da RTA, às 14h30. Depois, a Comissão Vitivinícola do Algarve apresentará a Rota dos Vinhos do Algarve. Seguem-se apresentações dos município de Albufeira e de Aljezur e o final do dia será dedicado ao Algarve Golden Terroir, iniciativa conjunta dos municípios de Albufeira, Lagoa, Lagos e Portimão de valorização dos vinhos do Algarve, e ao Geoparque Algarvensis, projeto dos municípios de Loulé, Silves e Albufeira.

A abertura da BTL ao público, no dia 1 de março (sexta-feira), marca um dia recheado de apresentações de eventos pelos municípios de Lagoa, Vila Real de Santo António, Albufeira, São Bás de Alportel e outros. A tarde será dedicada à apresentação do Algarve Walking Season, um programa que promove a região como destino ideal para caminhadas durante todo o ano.

O dia 2 (sábado) ficará marcada pela apresentação ao público da campanha Água é Vida, abrilhantada com a atuação da banda algarvia Entre Aspas. O dia terminará com as apresentações dos municípios de Vila Real de Santo António e de Monchique, com showcooking e degustação de produtos regionais, e a apresentação do Festival MED 2024 pelo município de Loulé, com música e dança.

Finalmente, o dia 3 (domingo), último dia da BTL, será dedicado à gastronomia, com demonstração gastronómica, promoção dos Citrinos do Algarve IGP e apresentação do vídeo promocional da Algarorange.

A apresentação da programação das Comemorações dos 100 anos da Elevação de Portimão a Cidade encerra a programação do stand do Algarve.

Na zona da restauração, o restaurante «O Algarvio» convida os visitantes a embarcarem numa viagem pelos sabores autênticos da região.

A partir de petiscos como a estupeta de atum e os biqueirões alimados, passando por pratos de peixe como a sopa de peixe e o arroz de lingueirão, até chegar às carnes de javali com batata-doce e à carne de porco à algarvia, o menu oferece uma seleção da gastronomia tradicional algarvia. As cataplanas completam a experiência gastronómica única, proporcionando ao público a oportunidade de degustar os sabores frescos e os ingredientes de qualidade que caracterizam a região.

Para finalizar a refeição com chave de ouro, as sobremesas à base de amêndoa, figo, fios de ovos e laranja do Algarve garantem uma experiência completa.

O programa completo do stand do Algarve na BTL 2024 pode ser consultado aqui, sendo que mais pormenores sobre a presença da região no certame podem ser descobertos aqui.