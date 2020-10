Odiana tem novo projeto dirigido a PME’s portuguesas e espanholas

Cooperar, capacitar e internacionalizar. Estes são os objetivos do projeto INTERPYME, que pretende ser uma plataforma para a internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME’s) do Algarve e das Províncias de Cádiz e Huelva.

Trata-se de mais um projeto levado a cabo pela Associação Odiana, de cooperação com a vizinha Espanha, focando-se nas empresas de índole agroalimentar, com incidência no trabalho em cooperação, promoção e internacionalização.

A base é a melhoria da competitividade das PME, facilitando o acesso a novos mercados locais da Eurorregião, sempre numa estreita colaboração entre o mundo empresarial, a universidade e a administração.

Até ao final do ano a Odiana vai realizar uma auscultação aos produtores e empresários de ao setor alimentar, de modo a perceber as necessidades correntes e as possíveis oportunidades. Os passos seguintes centram-se num conjunto de workshops, missões comerciais e, por fim, um plano integrado de internacionalização direcionado às empresas do Baixo Guadiana.

Segundo a direção da Associação, «este projeto reveste-se de grande importância, não apenas porque potencializa o tecido empresarial e comercial, mas porque pode vir a colmatar algumas das necessidades sentidas pelas PME’s, sobretudo em tempos de pandemia. Paralelamente queremos reforçar os laços da cooperação e aumentar a oportunidade de crescimento aproveitando a experiência e sucesso que tivemos com o projeto «Choose our Food».

Recorde-se que o projeto «Choose our Food» iniciou um processo de valorização e promoção dos produtos e produtores locais, cofinanciado pelo programa CRESC Algarve. O INTERPYME coloca agora em marcha a próxima etapa: o «Plano de Internacionalização».

O projeto tem como chefe de fila a Diputación de Cádiz, através do Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) e conta com a parceria da Confederação de Empresários de Cádiz, o CEEI Bahía de Cádiz, a Universidade de Cádiz, a Câmara de Comércio de Jerez, o Conselho Provincial de Huelva, o município de Loulé e a associação empresarial Nera.

O INTERPYME – Plataforma para Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas do Algarve e das Províncias de Cadiz e Huelva – é uma iniciativa de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia, Programa Interreg V-A Espanha – Portugal 2014-2020 (POCTEP), e cofinanciado pelo FEDER. Foi aprovado em março de 2019, tem duração prevista até Abril de 2022, e conta com o apoio dos municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.