Juan Moreno vai presidir Eurorregião Alentejo Algarve Andaluzia

Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região (CCDR) do Algarve, passou hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro, em Faro, o testemunho da liderança rotativa da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia (EuroAAA) para o presidente da Junta de Andaluzia, Juan Moreno, numa sessão que contou com a participação de Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior.

O V Conselho da EuroAAA serviu para fazer um balanço das atividades desenvolvidas nos últimos anos (2013 – 2019) e apresentar os resultados do trabalho realizado, para lançar novos desafios e oportunidades territoriais e fazer uma abordagem das perspetivas de futuro, tendo contado com intervenções dos representantes máximos das três regiões e com contributos de Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve; João Assunção, gestor do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia; João Queirós, cônsul geral de Portugal em Sevilha e de Carmen Crespo Díaz, conselheira de agricultura, pecuária, pesca e desenvolvimento sustentável da Junta de Andaluzia.

O presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, destacou a importância da EuroAAA e do trabalho de cooperação institucional transfronteiriça, iniciado há mais de 30 anos entre o Algarve e a Andaluzia, papel de extrema relevância na aproximação e no enriquecimento cultural, social e económico, dando como exemplos de cooperação os trabalhos desenvolvidos no contexto da Estratégia de Especialização Inteligente – RIS3 Transfronteiriça (RIS3AAA), a melhoria da navegabilidade no rio Guadiana até ao Pomarão (em curso), os inúmeros projetos cofinanciados pelo Interreg Espanha – Portugal (POCTEP), e as intervenções do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) do Guadiana, que junta os municípios raianos de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Segundo Francisco Serra, que presidiu à estrutura nos últimos anos, a EuroAAA permitiu desenvolver «centenas de projetos conjuntos», notando que estes «podiam ter sido muitos mais, caso a dotação financeira fosse superior».

«A sociedade civil também constitui uma prioridade nos desígnios da EUROAAA», referiu Francisco Serra, sublinhando que «a cidadania é uma preocupação transversal da nossa estratégia, traduzida no compromisso assumido pelas três regiões para reforçar a cooperação em áreas como a saúde, a proteção civil, a ação social e muitas outras, com incidência direta na qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos» do Alentejo, do Algarve e da Andaluzia

O novo presidente da EuroAAA, Juan Moreno, defendeu que a estrutura deve ser mais ambiciosa e saber «jogar bem as suas cartas e se faça notar», com maior ambição na Europa, sublinhando que «a unidade e a colaboração fazem-nos mais eficazes, e uma boa demonstração disso é o Centro Ibérico para a investigação e Luta contra os Incêndios Florestais (CILIFO), uma nova forma de prevenir e atuar com tecnologias de ponta».

«Vamos propor ao Governo de Espanha albergar durante a nossa presidência a próxima Cimeira Ibérica Espanha-Portugal», anunciou Juan Moreno, acrescentando que «devemos ser pontas de lança do desenvolvimento sustentável, das energias renováveis e da economia azul».