Eurocidade do Guadiana quer ser referência no Turismo Acessível

Projeto em preparação tem o objetivo de eliminar barreiras de utilização.

A Eurocidade do Guadiana está a trabalhar com as organizações ibéricas mais relevantes no campo da acessibilidade para desenvolver um diagnóstico que inclua edifícios institucionais e recursos turísticos, com o objetivo de alcançar as melhores condições possíveis nessa área, tão importante para os cidadãos com limitações físicas, promovendo ainda a eliminação de barreiras nos recursos de uso do turista e na sua promoção.

A equipa do projeto EuroGuadiana 2020 está a preparar, com especialistas da área da acessibilidade, a base do projeto para definir quais serão os recursos avaliados em cada uma das populações, com os principais pontos turísticos de cada um dos municípios alinhavados para serem submetidos a um diagnóstico endossado pelas entidades de referência do setor.

A Eurocidade terá o apoio de especialistas em acessibilidade para cooperar com os gerentes de recursos turísticos que desejem fazer adaptações. Ao mesmo tempo, será promovido um diagnóstico do território para identificar os serviços que preenchem os requisitos de acessibilidade.

Também é contemplado o desenho de experiências de lazer que serão divulgadas na plataforma TUR4all de Turismo Acessível, posicionando assim o território da Eurocidade como referência neste setor. Note-se que nos últimos anos as três cidades fizeram um progresso considerável na melhoria da acessibilidade, o que torna possível projetar rotas com um número crescente de rotas e experiências.