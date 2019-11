Frusoal vai exportar laranja biológica algarvia para a Escandinávia

A Frusoal, organização de produtores líder na produção de citrinos em Portugal, quer exportar a laranja biológica Biogomo para os países da Escandinávia já no próximo ano.

A primeira abordagem ao mercado foi feita já este mês com a participação, pela primeira vez, na Nordic Organic Food Fair, a maior feira de produtos biológicos da região, que decorreu entre 13 e 14 de novembro em Malmö, na Suécia.

Depois de dois dias de contactos com potenciais clientes, a Frusoal acredita que há espaço no mercado para a laranja produzida em modo biológico no Algarve, que se distingue da concorrência pelo sabor.

«O mercado está desperto para novos fornecedores e recebemos muitos contactos de pessoas interessadas. A nossa vocação sempre foi o de fornecer fruta da forma tradicional e o nosso produto é uma novidade em termos de sabor, face à concorrência. Colhemos a laranja mais perto do seu ponto ideal de consumo e, por isso, é mais saborosa», diz Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal.

Em 2020 a Frusoal já irá exportar laranjas Biogomo, que chegam ao consumidor entre janeiro e março. A produção estimada neste ano de arranque é de 200 toneladas.

A presença na Nordic Organic Food faz parte do plano de internacionalização que a Frusoal tem em marcha para aumentar as suas vendas no exterior. O objetivo global da organização de produtores é aumentar em mais de 40 por cento o volume de laranja comercializada fora de Portugal.

Este crescimento acompanha a subida prevista na produção global, dos atuais 35 milhões de quilos para 50 milhões de quilos nos próximos quatro anos. As exportações representam 20 por cento do total da produção.

O projeto de internacionalização é cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, com o montante de investimento elegível global de 259552,50 euros, dos quais 45 por cento (116798,63 euros) são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Sedeada em Vila Nova de Cacela (Vila Real de Santo António), a Frusoal iniciou atividade em 1990. Hoje, produz mais de 35 mil toneladas de citrinos (laranjas, tangerinas, clementinas e limões) numa área que ronda 1400 hectares, espalhados por toda a região do Algarve.

Conta com cerca de 100 associados e dá emprego a 170 pessoas. Em 2018, a Frusoal registou um volume de negócios que superou 22,5 milhões de euros. Nos últimos anos, a Frusoal tem investido também na produção de dióspiro e abacate.