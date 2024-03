Algarve antecipa aumento do turismo com novas rotas aéreas

O Algarve prepara-se para acolher voos de seis novos destinos, com a ligação direta de Nova Iorque a Faro a constituir uma fonte de elevada expectativa.

O cenário tem potencial para melhorar os múltiplos recordes alcançados em 2023. Nunca, como no ano passado, houve tantos hóspedes, passageiros no aeroporto e voltas de golfe, segundo o Turismo do Algarve. A estes recordes na região do Algarve, juntam-se os proveitos de 1592 milhões de euros, mais um máximo de sempre.

Turismo do Algarve com plano de ações «extenso» para 2024

Desde logo, nas ligações aéreas, o Algarve vai acolher este ano voos provenientes de dois novos pontos, somando mais duas rotas às 81 efetuadas por 27 companhias no ano passado.

Dos Açores, a partir do verão, o Aeroporto Gago Coutinho receberá a ligação efetuada pela SATA, estando já marcada para maio a aterragem do voo da United Airlines que tornará Faro e Nova Iorque mais próximos que nunca.

No dia 25 de maio aterrará o voo inaugural desta ligação, que sairá na véspera do aeroporto de Newark. «Os agentes têm trabalhado intensamente para diversificar a oferta do destino, e isso já se sente também fora da época alta. A sustentabilidade financeira das empresas e da oferta de trabalho obriga-nos a esse esforço. Acreditamos que estamos a caminhar para um equilíbrio, em que falar de época baixa se tornará apenas uma muleta linguística. Nunca tivemos tantas dormidas nos períodos de janeiro a abril e de outubro a dezembro» refere, André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

O combate à sazonalidade é ainda promovido através de iniciativas como o Algarve Nature Fest, que regressa em 2024, com caminhadas, passeios de barco ou bicicleta, observação de aves e cetáceos, entre outras atividades de lazer. O local será anunciado em breve, mas o barlavento sabe que o Turismo do Algarve gostaria de realizar o evento no concelho de Silves.

Será, ainda, reativada a marca Algarve Walking Season, com os 4 festivais de caminhadas no interior do Algarve e mais de 200 atividades na natureza, para mais de 3 mil participantes.

O turismo no Algarve far-se-á também nos campos Industrial e Literário. No primeiro caso, com a participação de 22 parceiros regionais na rede nacional, dentro da Agenda Nacional à Descoberta do Turismo Industrial (16 a 30 de março).

Num âmbito cultural mais tradicional, os passeios literários incluirão a Rota Literária Saramago no Algarve. Ainda para 2024, está previsto um trabalho profundo de análise do turismo na região, juntamente com os stakeholders do sector, do qual sairá uma proposta de Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve para o período de 2024 a 2028, naquela que será a terceira edição deste documento.

O novo plano surgirá até final do terceiro trimestre. Ciente de que esta indústria não poderá prosperar sem sustentabilidade energética, hídrica e ambiental, o Turismo do Algarve está envolvido na promoção do Selo de Eficiência Hídrica «Save Water», com todo o alojamento turístico da região a ser desafiado a juntar-se a um programa que visa contribuir para a redução de 15 por cento no consumo do sector urbano.

«A oferta muito diversificada do Algarve reflete-se na chegada de turistas com perfis muito distintos. No golfe, por exemplo, dois terços das voltas nacionais jogaram-se nos mais de 40 campos do Algarve», salienta André Gomes, informando sobre a necessidade de prosseguir a aposta na sustentabilidade ambiental, com foco na água, para acomodar este incremento na procura.

«Os agentes do turismo algarvio iniciaram medidas de poupança de água em 2020, com a elaboração do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, e com isso tornámos o sector mais eficiente. No golfe, temos uma crescente utilização de águas residuais tratadas, e ainda este mês dois novos campos foram ligados a uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Ninguém mais que os próprios empresários percebem a necessidade de apostar na sustentabilidade ambiental, condição para a sustentabilidade financeira dos seus investimentos», acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.

A candidatura à Linha + Interior permitirá, muito em breve, avançar com a valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com recuperação, valorização e promoção deste território conjunto do Algarve e Alentejo, regiões unidas também na Rede Urbana de Fortalezas Alentejo e Algarve. O projeto candidatado aos fundos do Portugal 2030, prevê a requalificação de património que, mais a sul, incluirá duas localidades do Sotavento, Castro Marim e Alcoutim.

Já na serra algarvia, o Renature Monchique está a plantar, até ao próximo mês de abril, 125 mil árvores, com 400 mil euros de financiamento assegurados pela Ryanair.

Máximos históricos em 2023 e novo crescimento em janeiro

Os máximos históricos anuais no Algarve somaram-se em múltiplos indicadores, designadamente no número de hóspedes – 5,1 milhões, mais 7,7 por cento que no período homólogo, contribuindo para os maiores proveitos de sempre da atividade turística no Algarve, com 1,59 mil milhões de euros. Pelo aeroporto Gago Coutinho passaram 9,6 milhões de passageiros, um máximo de sempre.

No golfe somaram-se cerca de 1,4 milhões de voltas. Para este ano estão estimados mais 136 mil lugares nas linhas aéreas, com seis novas rotas: Marraqueche (Marrocos), Cracóvia (Polónia), Budapeste (Hungria) e Brest (França), para além de Nova Iorque e Ponta Delgada.

Quando comparado com o anterior ano recorde no Algarve, 2019, apenas um indicador se revela ainda aquém, com -2,5 por cento de dormidas, mas já 6,4 por cento acima de 2022. Já em janeiro de 2024, as dormidas aumentaram 2,1 por cento face a janeiro de 2023, com mais 1,9 por cento de hóspedes, salientando-se ainda o aumento de 6 por cento no número de turistas britânicos no país.

Dados do INE enaltecem a posição do Algarve enquanto o principal destino turístico nacional em dormidas de 2019 a 2023, com uma quota de 26,4 por cento no total de dormidas em Portugal.

A melhoria da oferta na hotelaria e restauração, a estratégia de promoção do destino promovida pelo Turismo do Algarve e a contínua aposta em grandes eventos desportivos, como o MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o único do país homologado para a prova rainha do motociclismo mundial, tem-se traduzido igualmente na diversificação de destinos.

Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, França, Espanha e EUA compõem o leque das principais nacionalidades a chegar de férias ao Algarve, com os britânicos a superarem um terço das dormidas de não residentes. Em franca ascensão está a chegada dos norte- americanos, cuja evolução face a 2019 atingiu os 70 por cento.

Consulte os dados apresentados pelo Turismo do Algarve na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa aqui.