Fixados critérios para licença de pesca comercial na Pedra do Valado

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) fixa critérios para licença de pesca comercial no recife Pedra do Valado.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) informa que foi publicado em Diário da República, no dia 27 de fevereiro, o Despacho n.º 2182/2024, que fixa os critérios de atribuição de licença específica para o exercício da pesca comercial na área do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.

José Carlos Simão, diretor geral da DGRM, salienta que «este licenciamento específico visa limitar o esforço de pesca neste ecossistema singular com elevada biodiversidade e riqueza, que se constitui como um importante pesqueiro para a frota de pesca comercial, com grande importância económica e social ao nível das comunidades locais».

José Carlos Simão destaca ainda que «a Pedra do Valado, é o maior recife costeiro do Algarve e um dos maiores de Portugal, que apresenta valores naturais ímpares no contexto da costa portuguesa».

Recorde-se, a propósito, que a área da Pedra do Valado concentra perto de 900 espécies de fauna e flora (703 espécies de invertebrados, 111 de peixes e 75 tipos de algas), 24 das quais têm estatuto de conservação, e nela foram descobertas 45 novas ocorrências de espécies para Portugal e 12 novas espécies para a ciência que não são conhecidas noutro local.