ISMAT ganha bolsa internacional para melhorar ensino à distância

Equipa de 12 professores do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) foram selecionados, entre milhares de candidatos de todo o mundo, para a Bolsa de Formação Santander – Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers.

A iniciativa insere-se num programa do Santander Universidades e da IE Foundation, que oferece 5000 bolsas de estudo online a professores, com o objetivo de potenciar a aquisição de «competências, ferramentas para a aplicação de métodos de ensino digitais, assim como apoiar na melhoria contínua da qualidade das aulas online».

O curso, que terá a duração de seis semanas, arranca já no início de julho. As candidaturas decorreram em abril.

A participação destes 12 professores no programa Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers surge no âmbito de uma estratégia desenvolvida para promover a formação dos seus docentes e a consequente partilha de conhecimentos entre as várias instituições do Grupo de Ensino Lusófona.

Os docentes bolseiros lecionam diferentes disciplinas: Design de Comunicação, Arquitetura, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas e Engenharia Informática.