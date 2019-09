Fundador do Zoomarine galardoado com «Óscar» de turismo

Pedro Lavia, presidente e fundador do Zoomarine, recebeu o prémio de carreira do Publituris Portugal Travel Awards 2019.

Este reconhecimento, que é unanimemente considerado pelo setor como os «Óscares do Turismo em Portugal», foi entregue na terça-feira, 17 de setembro, no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais.

Pedro Roberto Lavia nasceu em 1941 em Buenos Aires, na Argentina. Começou a sua carreira de empreendedor no ramo do entretenimento com 17 anos de idade, quando abriu com o seu irmão uma fábrica de equipamentos de diversão.

Na sua missão de empreendedorismo, criou projetos inovadores de animação artística em mais de 15 países da América Latina e, mais tarde, em quatro países do Sul da Europa.

No ano de 1988 iniciou aquele que viria ser o projecto mais emblemático da sua carreira, um parque oceanográfico de entretenimento educativo, que desde então se tornou no 7º melhor parque temático da Europa e no 24º a nível mundial.

Em 2004, assumiu a Presidência da Associação Europeia de Mamíferos Aquáticos (EAAM), sendo o primeiro «representante português» a receber tal distinção nos então 33 anos de vida desta organização.

Em 2014, recebeu em Orlando (Florida, EUA), o prémio de carreira da Associação Internacional de Treinadores de Mamíferos Marinhos (IMATA), que pela primeira vez na história desta importante e carismática organização mundial, foi atribuído a um cidadão de nacionalidade não norte-americana.

Em nota de imprensa, fonte do Zoomarine refere que «Pedro Lavia é hoje uma enorme fonte de inspiração junto de todos os colaboradores do parque e, sobretudo um visionário, que projeta sempre o desenvolvimento do seu Parque Temático no futuro, com um horizonte temporal de cinco anos».

A mesma fonte elogia o presidente e fundador do Zoomarine: «vive intensamente todas a dinâmicas do dia a dia e faz questão de estar disponível para as diferentes equipas e as ações que estas empreendem. Muitos dos seus princípios de vida já foram absorvidos pelos seus colaboradores, que os abraçam pois elas estão hoje bem presentes no clima e na cultura da empresa».

Proveniente de família italiana, argentino de nascimento e brasileiro de coração, Pedro Lavia é hoje um cidadão do mundo que escolheu Portugal para ser a «sua casa».

O Prémio de Carreira Publituris Portugal Travel Awards de 2019 atribuído a Pedro Roberto Lavia, Fundador e Presidente do Zoomarine Algarve, pelo prestígio que abarca, foi o último galardão a ser atriuído no evento de 2019, gala esse na qual estiveram presentes as maiores personalidades do turismo, nomeadamente Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo e Luis Araújo, Presidente do Turismo de Portugal.