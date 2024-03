Chega: Abascal diz que nas legislativas também está em causa o futuro da Europa

O líder do partido espanhol de extrema-direita Vox, Santiago Abascal, considerou na quarta-feira que, nas eleições legislativas de domingo, também está em causa o futuro da Europa.

«Este domingo não se joga apenas o futuro de Portugal. Nós que estamos muito atentos ao vosso resultado, também pensamos que, em certa medida, se joga o futuro da Europa e estamos plenamente convencidos de que a vossa vitória será a vitória de todos os outros muito brevemente», afirmou Abascal, num jantar/comício de campanha do Chega, no concelho de Olhão.

Considerou também que «a vitória do Chega e do André [Ventura] é um triunfo para todos os patriotas europeus».

«É essencial para as eleições que disputaremos em toda a Europa no mês de junho, e que podem representar uma mudança de rumo importantíssimo no futuro da União Europeia, pois pode permitir recuperar o valor fundacional da União Europeia, o espírito dos países fundadores que pode permitir resgatar aos burocratas de Bruxelas a nossa soberania, pode devolver a soberania a Portugal e a Espanha e pode criar uma União Europeia de nações livres e soberanas que cooperam voluntariamente», acrescentou.

Santiago Abascal considerou que o Vox e o Chega enfrentam o mesmo, «um socialismo corrompido e um velho bipartidarismo» que representa «uma alternância de poder em que só mudam as siglas e os nomes, mas continuam as mesmas políticas de sempre».

«Não têm resposta para os principais problemas das nossas nações», criticou.

O presidente do Vox agradeceu a Ventura ter estado «nos bons momentos e nos menos bons», como nas eleições legislativas de julho, no qual o Vox perdeu deputados.

Numa referência ao Tratado de Tordesilhas, mencionando que em 1494 os portugueses e os espanhóis «repartiram o mundo», Abascal disse que os «patriotas portugueses, tal como os patriotas espanhóis, estão orgulhosos das suas conquistas históricas» que «envergonham a esquerda».

No início do discurso, o líder do Chega dirigiu-se a Abascal para afirmar que o partido tem «uma luta comum a travar, contra o socialismo» e indicou que o Vox é um dos «maiores aliados» do Chega na Europa, ainda que não pertençam ao mesmo grupo político europeu.

«Muitos pela Europa fora estão a contar com na nossa vitória no dia 10, que será nossa evidentemente, mas será também uma vitória de todos os patriotas europeus», defendeu.

André Ventura e Santiago Abascal chegaram juntos ao comício de Olhão e, em declarações aos jornalistas antes de entrar na sala, o líder do Vox disse admirar o trabalho que o presidente do Chega tem feito.

«É muito importante que as forças políticas que defendem a soberania, o mundo rural, a segurança das ruas, vão ganhando força na Europa e tenho uma grande esperança na vitória do André e do Chega», afirmou.

Santiago Abascal considerou também que em Portugal «não se deve cometer o erro que cometeu o PP [Partido Popular] espanhol que foi oferecer um pacto aos socialistas» e defendeu que «as pessoas querem outra alternativa».