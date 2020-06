Piscinas Municipais de Silves já têm novo ginásio «de topo»

Câmara Municipal considera este «o melhor ginásio público da região algarvia».

O município de Silves concluiu recentemente a construção do novo Ginásio do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, num investimento de montante significativo, que ascendeu a 234 mil euros e engloba a execução da obra e a aquisição de equipamento.

Entre o novo e o antigo ginásio verificam-se acentuadas diferenças. A área do equipamento mais recente abarca 403 metros quadrados, que suplantam os 88 metros quadrados do antigo espaço.

A capacidade máxima de utilização é agora de 70 pessoas, mais que triplicando as 20 pessoas do espaço anterior. O antigo ginásio dispunha de 23 máquinas, enquanto o novo está equipado com 39 aparelhos ou plataformas.

Por outro lado, «os equipamentos adquiridos são de alta qualidade e da marca de referência na área do Fitness, permitindo aumentar, em número e qualidade, a prática de exercícios de treino cardiovascular e treino de força».

O novo ginásio irá reabrir no dia 15 de junho, estando equipado com material suplementar de apoio, como suportes para pesos, barras olímpicas, halteres e outro material para treino funcional.

O município considera que «o novo ginásio é provavelmente a melhor infraestrutura pública do género, na região do Algarve, enquadrando-se na estratégia da autarquia de promoção da atividade física de manutenção, que proporciona e potencia a ocupação criativa dos tempos livres e a melhoria da qualidade da saúde de jovens e adultos, representando este novo equipamento uma mais-valia para o Complexo das Piscinas Municipais de Silves, no qual se enquadra perfeitamente, do ponto de vista estético e funcional».