Resultados serão apresentados em seminário no Complexo Pedagógico do Campus da Penha.

A Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CinTurs) e do Instituto Superior de Engenharia (ISE) acolheu a Escola de Verão – Turismo Acessível e Inclusivo, tendo considerado a cidade de Lagos como caso de estudo.

Os resultados serão apresentados no dia 9 de novembro segunda-feira, num seminário inserido no Ciclo de Conferencias em Turismo Acessível, a ter lugar no Campus da Penha da Universidade do Algarve – Complexo Pedagógico (Auditório 1.5), com início às 14h00.

Treze jovens investigadores desenvolveram trabalho científico de campo e de análise do edificado, com elementos notáveis de arquitetura popular na cidade de Lagos, de avaliação e proposta de rotas culturais, do potencial de Birdwatching e Bird by Ear na cidade, do estudo sobre turismo de proximidade, entre outros temas. Através desta ação pretendia-se capacitar os estudantes para considerarem o turismo acessível e inclusivo transversalmente às suas atividades profissionais.

Este plano de formação atendeu à Estratégia Turismo 2027, em particular ao eixo «Valorizar o Território e as Comunidades», que promove a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico sustentável dos territórios, difundindo a necessidade de se desencadearem operações de regeneração urbana de centros históricos/urbanos, a preservação da autenticidade e a promoção de um turismo acessível nas cidades.

A valorização do espaço público e a eliminação de barreiras físicas, a promoção da mobilidade sustentável e a melhoria das condições de visita e usufruto das cidades, a promoção do comércio tradicional e das suas lojas com história ou ainda a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, incluindo o apoio à reabilitação de espaços e equipamentos comunitários, estão entre os principais objetivos deste projeto.

A entrada no seminário é livre mas sujeita a inscrição através de e-mail ou pelo telefone 289 800 900 (ext. 7773).

O município de Lagos apoiou este trabalho de investigação, sendo igualmente parceiro do Projeto Sustowns de promoção do turismo sustentável, financiado pelo Interreg-Med.