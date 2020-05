Eurocidade do Guadiana celebrou Dia da Europa com seminário digital

Momento juntou membros portugueses e espanhóis do projeto.

A Eurocidade do Guadiana, projeto que alberga Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte, celebrou na manhã de hoje, sexta-feira, 8 de Maio, o Dia da Europa, que se comemora amanhã, com um seminário online com representantes dos principais projetos europeus desenvolvidos neste território. Durante todo o mês de maio, haverá, também, encontros digitais com stakeholders do setor de turismo. Os eventos poderão ser acompanhados através das redes sociais da Eurocidade.

Como todos os anos desde a sua criação, «a Eurocidade do Guadiana celebra com entusiasmo o Dia da Europa, a grande união geográfica e política que promove a junção dos três municípios que a compõem».

Tradicionalmente, no Dia da Europa, as instituições costumam organizar visitas a prédios públicos e atividades de massa. No entanto, em 2020, devido à situação causada pela COVID-19, essas celebrações serão realizadas digitalmente.

Participaram no evento representantes de instituições como a Secretaria Geral de Ação Externa do Governo da Andaluzia, o Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional, federações de empresários, tecido associativo, representantes das Universidades do Algarve e de Huelva, bem como da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), para que o conjunto da fronteira hispano-lusa estivesse representado na reunião.

«A Eurocidade do Guadiana não deixou de funcionar nem um único minuto, apesar das dificuldades causadas pela pandemia. Acreditamos no projeto e estamos convencidos de que é uma ferramenta perfeita para potenciar o nosso território», disse a presidente da Eurocidade e do Município de Ayamonte, Natalia Santos.

Da sua parte, a vice-presidente da Eurocidade, Conceição Cabrita, edil da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António referiu que «em tempos de dificuldades, as uniões fazem mais sentido, todos os participantes do projeto Eurocidade devem estar envolvidos no seu desenvolvimento e aproveitar todo o seu potencial. Pessoalmente, acredito numa Europa unida e coesa, na qual as diferenças, sobretudo económicas e financeiras, devem ser cada vez mais esbatidas».

Filomena Sintra, vereadora na Câmara Municipal de Castro Marim, acrescentou que «este ano não podemos estar todos juntos fisicamente, mas estamos juntos como cidadãos europeus no impulso desse espírito comum. As empresas e pessoas que vivem na Eurocidade estão a sofrer muito com o encerramento das fronteiras justamente porque essas relações intensificaram-se nos últimos anos», lamentou.