Banco Alimentar do Algarve celebra 17 anos com novos projetos

Banco Alimentar do Algarve comemora 17 anos com novos escritórios e projetos para apoiar a população em risco.

O Banco Alimentar do Algarve comemorou o 17.º aniversário com várias atividades, nas quais se destaca a inauguração de novos escritórios e o colóquio «Erradicação da Pobreza – Quais as soluções?».

São 17 anos de Banco Alimentar na região algarvia e a data foi assinalada com a inauguração dos novos escritórios da instituição, em Portimão, no dia 28 de fevereiro, e em Faro, no dia 1 de março.

Os novos espaços pretendem melhorar as condições de trabalho administrativo e aumentar o apoio social à comunidade, através de projetos futuros.

A inauguração contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e com a diretora geral da regional do sul do Lidl Portugal, Sandrine Teixeira, os principais financiadores do projeto.

Nuno Cabrita Alves, presidente do Banco Alimentar do Algarve, esteve presente no momento do descerramento da placa e explica que esta é uma obra «de grande importância para o Banco Alimentar do Algarve, que trará melhores condições de trabalho aos que diariamente se esforçam para apoiar quem mais precisa».

O responsável acrescenta que «são 17 anos de muito esforço e dedicação, que contam agora com um espaço mais amplo e que surge numa altura fundamental, uma vez que continuam a aumentar as pessoas em situação de risco. Precisamos trabalhar mais e melhor para conseguirmos ajudar».

Segundo Nuno Cabrita Alves «no Banco Alimentar do Algarve trabalhamos em equipa e, com as novas instalações, estaremos ainda mais unidos». No âmbito das comemorações, foram também inauguradas as obras dos armazéns, onde estiveram presentes os representantes das empresas que doaram e contribuíram, assim como algumas instituições.

Além destas obras de grande importância, no dia 29 de fevereiro, o Banco Alimentar do Algarve promoveu o colóquio «Erradicação da pobreza – Quais as soluções?», que contou com a presença de vários convidados nacionais e internacionais, que abordaram temas como a inteligência social e estratégias de combate à pobreza.

Destaca-se a presença de Margarida Flores, diretora do Centro Distrital de Faro do Instituto de Segurança Social, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) Algarve, e Sandra Araújo Coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza.

O evento contou com o envolvimento dos convidados e da plateia, que discutiram de forma saudável estes e outros temas, contribuindo para um momento esclarecedor e de onde surgiram várias ideias.

Foi também assinado um acordo de cooperação entre o Banco Alimentar do Algarve e a Organização Não Governamental (ONG) Banco de Alimentos (São Paulo, Brasil), com a presença da presidente e fundadora Luciana Quintão.

Criado a 1 de março de 2007, o Banco Alimentar do Algarve é, atualmente, o quarto maior do país.

Neste momento, a instituição apoia 8.452 famílias em situação de risco.