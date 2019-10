Água Monchique interrompe produção até dezembro

Investimento de 7,8 milhões de euros na modernização da fábrica. Novas linhas de engarrafamento vão permitir melhorar a performance.

Na sequência do investimento de 7,8 milhões de euros que está a realizar na requalificação e na modernização da unidade fabril nas Caldas de Monchique, a Sociedade da Água de Monchique vai interromper a produção e, consequentemente, o fornecimento da Água Monchique ao mercado, até ao início do próximo mês de dezembro.

No último mês de 2019, será retomado o fornecimento ao mercado com os garrafões de 5 litros, que a empresa considera ser «fundamental» para as famílias portuguesas. No início de 2020, a restante família Monchique estará disponível no mercado com novidades.

A paragem na produção fica a dever-se à substituição das atuais linhas de engarrafamento por novas opções mais modernas unidades que permitirão à empresa melhorar a sua performance e dar uma resposta adequada ao mercado.

Segundo Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, o projeto que está a ser implementado «é fundamental para a viabilidade e futuro da empresa. Permitir-nos-á atingir a liderança do mercado da água em Portugal, reforçar a solidez da empresa, aumentar a nossa capacidade de exportação e fazer crescer a nossa marca», refere.

O responsável garante ainda que «esta paragem vai permitir-nos regressar ao mercado com mais força e maior capacidade de cobertura geográfica, permitindo-nos desta forma dar resposta às solicitações dos nossos consumidores, sempre com a mesma qualidade e com a mesma diferenciação», afirma Vítor Hugo Gonçalves.

A Sociedade da Água de Monchique SA explora a concessão pública da água mineral de Monchique desde 16 de dezembro de 1992. Distinguida pelo segundo ano consecutivo com o estatuto de PME Excelência é, atualmente, um dos maiores players no mercado nacional.

As instalações fabris e logísticas localizam-se nas Caldas de Monchique, numa área protegida superior a 50 hectares, em que a preservação dos aquíferos é o fator crítico essencial, motivando uma logística de gestão sustentável do meio ambiente.

A Água Monchique distingue-se pela sua unicidade, resultado de uma composição físico-química natural onde se destaca o seu elevado pH natural de 9,5. Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.