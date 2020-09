O comboio parado ou um arranha céus deitado

Lugares como Alvor e Ferragudo, apesar de Portimão, dos cruzeiros e dos iates mantém até hoje uma relação privilegiada entre a paisagem e o lugar urbano. Em parte porque se preservaram as formas de lá chegar, os caminhos, a ferrovia e o mar.

No entanto, no século XXI o delírio de uma cidade entre o progresso e o turismo faz chegar os cruzeiros rio adentro mas também a marginal em Alvor e a promessa de outras na praia da Angrinha e pela Regato de Ferragudo.

O receio de que um qualquer cruzeiro ali encalhe mobilizou surfistas, arquitetos e presidentes de Junta para que o ‘Rio de Portimão’ não se afunde nem se alargue. No entanto, encostas e cerros, em ambas as margens continuam a crescer.

A relação entre a paisagem e o lugar tem um duplo significado que pode ser resumido da seguinte forma: o lugar vê a paisagem e é, ao mesmo tempo, visto a partir da paisagem.

As Igrejas Matriz de ambos os lugares explicam esta condição: por um lado, ambas as igrejas a partir do adro controlam um sistema de vistas que inclui: a sul o mar e a norte o perfil montanhoso da Serra de Monchique; por outro lado, dominam uma hierarquia de escalas para quem se aproxima destes lugares de barco ou por terra, definindo-se contra os restantes edifícios da vila, rio e os contornos da paisagem que o rodeiam.

No entanto, a importância do caminho com que construímos estas paisagens é fundamental, ou seja, dependendo do meio que é utilizado para nos deslocarmos (pedonal, bicicleta, barco, comboio, automóvel, etc.) construímos diferentes visões destas relações e com elas diferentes paisagens.

A ‘Estrada da Rocha’, entre a cidade e a praia, foi durante séculos, um destes caminhos que revelava Portimão e o Colégio dos Jesuítas como grande elemento dominador da hierarquia de escalas da cidade. Hierarquia hoje profundamente confusa e difícil de entender, seja pela estrada, pelo rio, de comboio ou mesmo pelo ar.

A conhecida aguarela de Joseph Constantine Stadler, que retrata entrada no porto de Vila Nova de Portimão por mar há mais de 200 anos, mostrando a ‘estrada’ como poucos se recordam. Há altura uma marginal na orla costeira, com forma e trajeto perceptíveis no Mapa Corográfico de Silva Lopes (1841-1842), tal como o regato ou ribeira de Ferragudo, que surge como ‘caminho de cavalgadura’ e principal ligação a Lagoa.

O levantamento de Silva Lopes da denominada barra de Vila Nova de Portimão na Corografia, revela as crescentes preocupações com o assoreamento do porto e permeabilidade a tempestades e inundações. Desta condição resultam inúmeras discussões e reclamações em sede Parlamentar que culminam no anuncio de obras em 1862.

Inicia-se então uma dinâmica de intervenção humana na bacia do rio Arade que origina a construção da primeira travessia rodoviária sobre o rio em 1876. A inauguração da primeira estação ferroviária no estuário em 1903 no sítio do Parchal inaugura no novo século com a grande atividade conserveira nas duas margens, com fabricas ao longo das estradas da Praia Rocha a poente e Ferragudo a nascente.

Ao longo da primeira, a ‘Estrada da Rocha’, surge em 1904 a fábrica de S. Francisco ou Estremal de Júdice Fialho, a sul do convento com o mesmo nome, o complexo da familia Feu de Ayamonte iniciado em 1902 (atual Museu de Portimão) e mais tarde a Facho limitada (1922) que hoje serve de nome a restaurante de um hotel no local. Durante este período o Rio é do Fialho, no entanto as inundações continuam a ser uma constante como reporta «O Algarve» em fevereiro de 1912.

Em 1916, o plano hidrográfico do porto e barra de Portimão revela num dos primeiros levantamentos detalhados da bacia do Rio Arade a muralha do porto comercial na margem poente do rio, a ponte rodoviária, as estradas de Ferragudo e da Rocha, e as fábricas de conservas de uma lado e do outro.

A grande fábrica de São Francisco, com 20 mil metros quadrados (m²) surge em posição dominante na área que hoje se pretende urbanizar entre a ‘Estrada da Rocha’ e o terminal de cruzeiros.

Neste plano identificam-se ainda extensos campos agrícolas numa área de 26,4 hectares (Ha) a sul da fábrica, que foi campo de golfe e que muitos ainda chamam de ‘mata da Rocha’ ou ‘tapada do lucas’ hoje um eucaliptal e estacionamento.

Da concentração de fábricas junto do convento de São Francisco resulta a construção de um pequeno bairro operário sob comprido e disposto em ambos os lados da ‘Estrada da Rocha’, na base da falésia costeira (Alto da Boavista) ate meados do século XVII segundo carta de Alexandre Massai em «Descripção do Reino do Algarve», 1621.

O bairro com 21 unidades de 40 m² para oito pessoas e com quatro compartimentos foi durante décadas conhecido como o ‘comboio parado’ ou «arranha céus deitado».

O conjunto do bairro com 41 janelas, a fábrica e os estaleiros do Estremal, ganham condição de lugar e em 1944 é fundado o Lusitano Atlético Clube Estremalense.

Helder Faustino Raimundo em artigo recente para «A Voz de Loulé», descreve que os habitantes eram provenientes das orlas camponesas da cidade, mas também de diversos pontos do país, como a região saloia de Lisboa, ou a costa litoral de Peniche a Espinho e durante os anos 1960 chegaram mesmo a atrair jogadores estrangeiros para a equipa de futebol que jogava de vermelho com lista cruzada em amarelo.

Nuno Campos Inacio fala mesmo o nascimento do turismo em Portimão ao longo da ‘Estrada da Rocha’, onde operários fabris se misturavam com os turistas.

A fotografia aérea de 1958 confirma a consolidação de um imenso campo entre o conjunto do Estremal e as dunas da Ponta da Areia, hoje terreiro ate aos limites do terminal de cruzeiros e do ponto de apoio naval da Marinha, resultante do impacto da construção dos molhes da barra do Rio Arade (1956), com pedra trazida da Ponta de Almádena.

A imensa Praia da Ponta da Areia, de frente para as Praias da Grande e Angrinha, oferecia uma alternativa balnear aos jovens de Portimão como se pode ver nas fotos aéreas do voo de 1967.

Por esta altura as dunas, lagoas, mata e o golfe improvisado conferiam um universo naturalista a este território.

No entanto, com o 25 de Abril de 1974 as fábricas encerraram e o conjunto do Estremal foi parcialmente abandonado, inclusive o Convento já muito degradado depois de servir de armazém para equipamento conserveiro durante décadas.

As dragagens no rio intensificam-se na expectativa de contrariar o decréscimo de atividade e o processo de naturalização do estuário.

A fotografia aérea de 1978 ilustra o impacto das dragagens no rio em curso que dariam lugar à construção do terminal de cruzeiros, cais da Marinha e mais tarde a Marina, alterando em definitivo as características da margem poente do rio.

Por esta altura iniciam-se os primeiros movimentos ambientalistas (O Verde) que reclamam a preservação do sistema dunar, da ‘mata’ e o impacto do deposito de areias e lamas resultante das dragagens.

A norte, a construção do conjunto conhecido por «H’s», junto da Pensão Paulino interrompeu a relação com a cidade que se percebe na aguarela de Joseph C. Stadler quebrando uma relação secular entre paisagem e cidade.

Durante a década de 1980 para alem da construção de «arranha céus em pé», como os «H’s», consolidaram-se aterros e ergueram-se montes de areia sob o sapal do ‘Frito Velho’ na margem nascente.

Em 1995, após a classificação como imóvel de Interesse Público do convento de São Francisco e aquando da elaboração dos primeiros Planos Diretor Municipal (PDM) para os concelhos de Portimão e Lagoa, na bacia hidrografia da barra do Rio Arade a preservação das relações entre paisagem e lugares como Ferragudo já se entendia como a prioridade.

No entanto este instrumento de ordenamento do território lançou princípios de planeamento urbano, a poente com a unidade de planeamento UP5 e a nascente a UP1 que num primeiro momento proporcionaram a construção dos cerros a sul e norte de Ferragudo e a demolição, entre outras, do ‘arranha céus deitado’ da ‘Estrada da Rocha’.

A ‘estrada’ passou em plano a mais uma ‘via-rápida’ de Portimão (V4) e a construção sob o Alto da Boavista começava em 2000 com ruas denominadas de oceanos que escondiam o moderno reservatório de água, em tempos o único elemento ‘em pé’ entre o convento e o Jupiter (hotel da Rocha).

Recentemente um outro Jupiter, o da ‘encosta da marina’, ja depois de inaugurado o museu da conserva (museu municipal) junto da cerca do convento, esteve na origem da demolição inesperada da fábrica Facho limitada junto da mesma cerca de servido pela ‘via-rápida’ que ainda continua a ser ‘estrada’.

Em 2017 já são poucos os comboios que chegam a Portimão e o município, que entretanto também transferiu os seus serviços técnicos para a ‘encosta da marina’, anunciava finalmente a melhoria da ‘estrada’, agora com passeios de jogging e ciclovia no âmbito de um programa com símbolo cardinal (#RepavimentarPortimão) para ligar os dois hotéis, o Marina ao Rocha.

Nas redes sociais pediu-se a ‘avenida’ (V4) e alguém referia «que não se compreende que uma estrada num dos pontos mais turísticos de Portugal sempre tenha estado ao nível de uma ‘estradola’ de Trás-os-Montes, daquelas que liga uma aldeia a outra!

Aliás, deveria haver uma declaração para expropriação de terrenos [os do bairro operário do Estremal], para aumentar a estrada em mais 4 ou 5 metros de largura [a profundidade das antigas casas do bairro], para a dignificar minimamente».

Finalmente será a paisagem de ‘via-rápidas’ e ‘arranha céus’ que os portimonenses procuraram durante todos estes anos?

Uma vez convertida a ‘estrada’ em ‘via-rápida’ o que vai ser do Estremal e da mata?

Continuar-se-á a encosta que em tempos foi falésia, agora com mais ruas, travessas e pracetas dos Oceanos, ou será a mata convertida em ‘quinta’?

Nos últimos anos há sinais contraditórios que colocam duvidas a todos quanto ao futuro do ‘Convento’, ‘estrada’, do Estremal e da ‘mata’.

Depois dos últimos incêndios de Monchique (2018) a «Operação Montanha Verde» plantou 1260 pinheiros e cipreste no ponto de apoio naval da Marinha.

No verão seguinte, um grupo privado anunciou investimento de 20 milhões de euros e lançou concurso de ideais para uma operação de loteamento turístico/residencial(ATR1) na ‘mata’ que segundo relatório do Plano de Urbanização (PU) da UP5 é uma zona com risco de inundação.

A proposta vencedora propõe para os 26,4 Ha o aproveitamento da linha de água reminiscente convertida em corredor verde ou parque urbano entre o beco nascente da rua Cabo da Boa Esperança e a Marina.

Neste extremo para o rio deverá surgir uma grande praça e um imaginário próximo da zona da Expo em Lisboa junto à doca dos Olivais.

Ao centro parque um lago que serve para recolher as águas mas também de elemento que articula a intersecção com outro corredor que num eixo sul-norte estrutura uma outro loteamento, o da fábrica São Francisco, preservando um eixo visual da ‘mata’ para o ‘convento’.

Em ambas as propostas sugere-se um pouco de tudo, residências seniores, residências partilhadas de uso temporário, residências para jovens com comercio e hotelaria. Com uma area de construção total próxima dos 200 mil m² e um máximo de 3 pisos, esperam-se 5000 novos residentes no Estremal onde outrora viviam cerca de 200.

Os 40m² onde no passado habitaram oito pessoas são agora a referencia para cada novo habitante.

O futuro da foz do Rio Arade está hoje suspenso pela expectativa dos comboios e cruzeiros que poderão ‘andar’ e trazer os milhares de turistas para os quais se preparam projetos como os novos loteamentos no Estremal e as marinas e marginais em Ferragudo.

Ricardo Camacho, M.ArchII, DDes

Visiting Professor, NEU School of Architecture

Managing Partner Kuwait