Monumentos do Algarve são palco para música, cinema e palestras

O DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve –, programa cultural do Direção Regional de Cultura do Algarve, continua esta semana com várias iniciativas.

O Castelo de Paderne recebe, hoje, dia 13 de outubro, às 10h30, a segunda sessão da «Oficina das Igualdades em Paderne». Esta será uma oficina de escrita na paisagem, na qual os participantes são convidados a descobrirem um trajeto que os conduzirá à exploração dos valores humanistas e à identificação do conceito de liberdade (religiosa, de expressão, ideológica). O projeto concebido por Isa Catarina Mateus é promovido pelo Cineclube de Faro (Comissão de Formação).

Na sexta-feira, dia 16 de setembro, a Fortaleza de Sagres acolhe o projeto «In Cinema – Integração, Indiscriminação e Inclusão».

Durante a manhã terão lugar duas sessões de curtas metragens de animação, direcionadas à comunidade escolar e à tarde, pelas 17 horas, realiza-se uma sessão aberta ao público em geral, onde será exibido o filme «O Falcão Manteiga de Amendoim», de Tyler Nilson (2019), seguido de conversa com os convidados.

«In Cinema- Integração, Indiscriminação e Inclusão» é um projeto promovido pelo Cineclube de Faro, que explora as formas como o cinema se relaciona com o tema dos Direitos Humanos e se inscreve como ferramenta para dirimir alguns estigmas e barreiras que as sociedades – que se pretendem justas abertas, fraternas, livres e solidárias – enfrentam, através de três ideias fundamentais: Integração, Indiscriminação e Inclusão.

As inscrições podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone 282 620 140.

O espetáculo «Música para Todos» será apresentado no Castelo de Aljezur, no dia 17 de outubro, pelas 17h30.

Um Ensemble de madeiras e percussão irá apresentar peças de culturas musicais de diferentes pontos do mundo, inspirando à união e amizade ente os povos, numa interculturalidade inerente à globalização e considerando que a Música, como linguagem universal, foi desde sempre vetor de Educação para a Cultura e para a Arte. Este é um projeto promovido pela Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio, com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur.

As inscrições podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone (282 620140).

O ciclo Amatores in Situ continua nas Ruínas Romanas de Milreu, com a apresentação da palestra «Diferenciação social e cosmopolitismo em Faro na época romana» por João Pedro Bernardes, no sábado, dia 17 de outubro, Às 17 horas.

“«ns são escravos, outros já o foram; outros são cidadãos de pleno direito, outros migrantes; outros ainda são gente em trânsito e muitos com raízes bem profundas na terra. Era assim a sociedade de Faro há dois mil anos: uma cidade portuária e cosmopolita onde se cruzavam muitas origens e culturas. Os tempos eram outros, com as suas regras e idiossincrasias próprias, mas coexistiam a tolerância e diferentes formas de solidariedade. A partir da epigrafia da cidade romana de Ossónoba, é possível observar-se a sociedade, os seus valores e as formas de convivência social de um mundo bem diferente do nosso – mas que, por vezes, está mais próximo de nós do que à primeira vista aparenta».

O projeto é promovido pela Cívis – Associação para o Aprofundamento da Cidadania e que tem a colaboração da Universidade do Algarve.

As inscrições podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone (962 045 652).

O Castelo de Paderne volta a ser palco de mais uma iniciativa do DiVaM no dia 18 de Outubro, pelas 17 horas, com o espetáculo «O Mundo na nossa Aldeia».

Este integra a atuação a capella pelo Grupo Coral da Banda Filarmónica de Paderne, seguida de dança oriental e termina com a atuação do “The Real Band”, com músicas tradicionais da Escócia e da Irlanda. O projeto é promovido pela Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

As inscrições podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone (925 582 503).

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe acolhe o concerto «Património – com Cordas», da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, no dia 18 de outubro, às 17 horas, com a direção de Eudoro Grade.

Este é um projeto de inclusão das comunidades do barlavento ao sotavento algarvio, nomeadamente as comunidades de interior, promovido pela AGA – Associação de Guitarras do Algarve.

As inscrições podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone (282 620140).

O tema desta edição do DiVaM é «Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação».

Todas as atividades culturais DiVaM são de entrada gratuita, mediante inscrição prévia (obrigatória).