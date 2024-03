Legislativas 2024: Chega conquista o Algarve

O Chega foi a força política mais votada no distrito de Faro nas eleições legislativas de hoje, com 27,19% dos votos e três deputados eleitos, o mesmo número de mandatos obtidos pelo PS e também pela Aliança Democrática.

O Chega conseguiu 64.228 votos (27,19%) e elege três deputados pelo Algarve.

Logo a seguir, o Partido Socialista (PS) que tem sido a força política dominante na região, obteve 60.123 votos (25,46%) do votos e elege também três deputados.

Já a Aliança Democrática (AD), conseguiu 52.885 votos (22,39%) e elege também três deputados.

Para esta eleição, estavam inscritos no distrito de Faro 382.586 eleitores, dos quais 236.193 (61,74%) foram às urnas.

Em termos nacionais, o Chega mais que duplicou o número de deputados eleitos nas legislativas de hoje, somando 26 mandatos, quando estavam apurados os resultados provisórios em 2.986 das 3.092 freguesias.

Com 96,41% dos votos apurados, é nos distritos do Porto, com quatro deputados eleitos, e Santarém, Faro e Braga, com três deputados, que o partido conquista o maior número de mandatos.

Em 2022, o Chega tinha alcançado 12,30% dos votos e um deputado em Faro, ficando como terceira força, atrás do PS e do PSD.

Nas eleições de hoje, o PS passou para o segundo lugar, com 25 por cento dos votos e a coligação PSD/CDS/PPM ficou em terceiro, elegendo cada um três deputados naquele distrito.

O PS, que tinha conseguido eleger cinco deputados em Faro nas últimas legislativas, perdeu dois deputados para o Chega, tendo o PSD mantido os três mandatos conseguidos em 2022.

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08h00 em Portugal Continental e na Madeira e encerraram às 19h00. Nos Açores, fecham uma hora mais tarde (20h00 em Portugal continental)

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), estavam inscritos para votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais – 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa. Concorreram a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Em relação a cada partido, os resultados regionais foram os seguintes:

Chega – 64.228 votos (27,19%)

PS – 60.123 votos (25,46%)

AD (PSD + CDS-PP) – 52.885 votos (22,39%)

Bloco de Esquerda – 13.579 votos (5,75 %)

Iniciativa Liberal – 10.761 votos (4,56%)

CDU (PCP + PEV) – 7.518 votos (3,18%)

Livre – 6.501 votos (2,75 %)

PAN – 6.098 votos (2,58 %)

ADN – 4.926 votos (2,09 %)

Votos nulos – 2.779 votos (1,18%)

Votos em Branco – 3.407 (1,44 %)

Albufeira

Chega – 6.774 votos (32,61%)

AD – 4.955 votos (23,85%)

PS – 4.313 votos (20,76%)

Iniciativa Liberal – 1.016 votos (4,89%)

Bloco de Esquerda – 998 votos (4,80%)

ADN – 495 votos (2,38%)

PAN – 488 votos (2,35%)

CDU (PCP-PEV) – 485 votos (2,33%)

Livre – 481 votos (2,32%)

Total de eleitores – 36.002 inscritos

Total de votantes – 20.775 votantes (57,71%)

Votos Nulos – 234 (1,13%)

Votos em Branco – 234 votos (1,13 %)

Alcoutim

PS – 527 votos (37,59%)

AD – 434 votos (30,96%)

Chega – 200 votos (14,27%)

CDU (PCP-PEV) – 53 votos(3,78 %)

Bloco de Esquerda – 37 votos (2,64%)

ADN – 32 votos (2,28%)

Iniciativa Liberal – 27 votos (1,93%)

Livre – 22 votos (1,57%)

Total de eleitores – 2.212 inscritos

Total de votantes – 1.402 votantes (63,38%)

Votos Nulos – 20 votos (1,43%)

Votos em Branco – 23 votos (1,64%)

Aljezur

PS – 731 votos (27,90%)

Chega – 558 votos (21,30%)

AD – 531 votos (20,27%)

Bloco de Esquerda – 201 votos (7,67%)

CDU (PCP-PEV) – 135 votos (5,15%)

Iniciativa Liberal – 125 votos (4,77%)

Livre – 82 votos (3,13%)

PAN – 71 votos (2,71%)

ADN – 56 votos (2,14%)

Total de eleitores – 4.035 inscritos

Total de votantes – 2.620 votantes (64,93%)

Votos Nulos – 33 votos (1,26%)

Votos em Branco – 46 votos (1,76%)

Castro Marim

PS – 1.097 votos (30,68%)

Chega – 1.046 votos (29,25%)

AD – 737 votos (20,61%)

Bloco de Esquerda – 169 votos (4,73%)

CDU (PCP-PEV) – 93 votos (2,60%)

Iniciativa Liberal – 88 votos (2,46%)

Livre – 73 votos (2,04%)

ADN – 62 votos (1,73%)

PAN – 50 votos (1,40%)

Total de eleitores – 5.767 inscritos

Total de votantes – 3.576 votantes (62,01%)

Votos Nulos – 46 votos (1,29%)

Votos em Branco – 58 votos (1,62%)

Faro

PS – 10.150 votos (27,37%)

AD – 9.075 votos (24,47%)

Chega – 7.974 votos (21,50%)

Bloco de Esquerda – 2.334 votos (6,29%)

Iniciativa Liberal – 1.984 votos (5,35%)

Livre – 1.410 votos (3,80%)

CDU (PCP-PEV) – 1.205 votos (3,25%)

PAN – 995 votos (2,68%)

ADN – 604 votos (1,63%)

Total de eleitores – 56.844 inscritos

Total de votantes – 37.086 votantes (65,24%)

Votos Nulos – 369 (0,99%)

Votos em Branco – 564 (1,52%)

Lagoa

Chega – 4.022 votos (32,14%)

PS – 2.971 votos (23,74%)

AD – 2.610 votos (20,86%)

Bloco de Esquerda – 682 votos (5,45%)

Iniciativa Liberal – 610 votos (4,87%)

CDU (PCP-PEV) – 358 votos (2,86%)

Livre – 3286 votos (2,29%)

PAN – 274 votos (2,19%)

Total de eleitores – 18.915 inscritos

Total de votantes – 12.513 votantes (66,15%)

Votos Nulos – 135 votos (1,08%)

Votos em Branco – 147 votos (1,17%)

Lagos

PS – 3.785 votos (25,84%)

Chega – 3.589 votos (24,50%)

AD – 3.085 votos (21,06%)

Bloco de Esquerda – 1.002 votos (6,84%)

Iniciativa Liberal – 705 votos (4,81%)

Livre – 552 votos (3,77%)

CDU – 551 votos (3,76%)

PAN – 454 votos (3,10%)

ADN – 306 votos (2,09%)

Total de eleitores – 23.828 inscritos

Total de votantes – 14.648 votantes (61,47%)

Votos Nulos – 178 votos (1,22%)

Votos em Branco – 221 votos (1,51%)

Loulé

Chega – 9.664 votos (27,58%)

AD – 8.938 votos (25,51%)

PS – 8.338 votos (23,80%)

Iniciativa Liberal – 1.686 votos (4,81%)

Bloco de Esquerda – 1.662 votos (4,74%)

PAN – 899 votos (2,57%)

ADN – 869 votos (2,48%)

Livre – 817 votos (2,33%)

Total de eleitores – 60.893 inscritos

Total de votantes – 35.036 votantes (57,54%)

Votos Nulos – 485 (1,38%)

Votos em Branco – 497 (1,42%)

Monchique

PS – 1.024 votos (34,34 %)

AD – 766 votos (25,69%)

Chega – 503 votos (16,87%)

Bloco de Esquerda – 151 votos (5,06%)

CDU (PCP-PEV) – 125 votos (4,19%)

Iniciativa Liberal – 76 votos (2,55%)

Livre – 67 votos (2,25%)

PAN – 57 votos (1,91%)

Total de eleitores – 4.316 inscritos

Total de votantes – 2.982 votantes (69,09%)

Votos Nulos – 52 votos (1,74%)

Votos em Branco – 69 votos (2,31%)

Olhão

Chega – 6.625 votos (29,33%)

PS – 6.027 votos (26,68%)

AD – 4.251 votos (18,82%)

Bloco de Esquerda – 1.395 votos (6,18%)

Iniciativa Liberal – 970 votos (4,29%)

CDU (PCP-PEV) – 698 votos (3,09%)

PAN – 679 votos (3,01%)

Livre – 535 votos (2,37%)

Total de eleitores – 37.572 inscritos

Total de votantes – 22.591 votantes (60,13%)

Votos nulos – 279 (1,24%)

Votos em Branco – 343 votos (1,52%)

Portimão

Chega – 9.705 votos (30,53%)

PS – 7.326 votos (23,04%)

AD – 6.832 votos (21,49%)

Bloco de Esquerda – 1.939 votos (6,10%)

Iniciativa Liberal – 1.606 votos (5,05%)

PAN – 859 votos (2,70%)

CDU (PCP-PEV) – 801 votos (2,52%)

ADN – 680 votos (2,14%)

Total de eleitores – 50.179 inscritos

Total de votantes – 31.791 votantes (63,36%

Votos Nulos – 321 (1,01%)

Votos em Branco – 397 votos (1,25 %)

São Brás de Alportel

PS – 1.492 votos (25,93%)

Chega – 1.410 votos (24,51%)

AD – 1.383 votos (24,04%)

Bloco de Esquerda – 330 votos (5,74%)

Iniciativa Liberal – 257 votos (4,47%)

Livre – 177 votos (3,08%)

PAN – 156 votos (2,71%)

ADN – 156 votos (2,71%)

CDU – 132 votos (2,29%)

Total de eleitores – 9.320 inscritos

Total de votantes – 5.753 inscritos (61,73%)

Votos Nulos – 57 votos (0,99%)

Votos em Branco – 113 votos (1,96%)

Silves

Chega – 5.796 votos (29,97%)

PS – 4.617 votos (23,87%)

AD – 3.746 votos (19,37%)

CDU (PCP-PEV) – 1.153 votos (5,96%)

Bloco de Esquerda – 1.094 votos (5,66%)

Iniciativa Liberal – 753 votos (3,89%)

PAN – 473 votos (2,45%)

Livre – 443 votos (2,29 %)

ADN – 395 votos (2,04%)

Total de eleitores – 30.659 inscritos

Total de votantes – 19.339 votantes (63,08%)

Votos Nulos – 250 (1,50%)

Votos em Branco – 290 votos (1,29%)

Tavira

PS – 3.955 votos (28,98%)

AD – 3.246 votos (23,78%)

Chega – 3.087 votos (22,62%)

Bloco de Esquerda – 844 votos (56,18%)Iniciativa Liberal – 515 votos (3,77%)

Livre – 373 votos (2,73%)

ADN – 347 votos (2,54%)

CDU (PCP-PEV) – 344 votos (2,52%)

Total de eleitores – 21.319 inscritos

Total de votantes – 13.648 votantes (64,02%)

Votos Nulos – 170 votos (1,25%)

Votos em Branco – 222 votos (1,63%)

Vila do Bispo

PS – 28,63 votos (28,63%)

Chega – 566 votos (22,60%)

AD – 546 votos (21,81%)

Bloco de Esquerda – 191 votos (7,63%)

CDU (PCP-PEV) – 92 votos (3,67%)

Iniciativa Liberal – 89 votos (3,55)

PAN – 79 votos (3,15%)

Livre – 58 votos (2,36%)

ADN – 51 votos (2,94%)

Total de eleitores – 3.844 inscritos

Total de votantes – 2.504 votantes (65,14%)

Votos Nulos – 27 (1,08%)

Votos em Branco – 42 votos (1,68%)

Vila Real de Santo António (VRSA)

PS – 3.053 votos (30,75%)

Chega – 2.709 votos (27,28%)

AD – 1.750 votos (17,63%)

CDU (PCP-PEV) – 598 votos (6,02%)

Bloco de Esquerda – 550 votos (5,54%)

Iniciativa Liberal – 254 votos (2,56%)

PAN – 247 votos (2,49%)

Livre – 197 votos (1,98%)

ADN – 181 votos (1,82%)

Total de eleitores – 16.881 inscritos

Total de votantes – 9.929 votantes (58,82%)

Votos Nulos – 123 (1,24%)

Votos em Branco – 141 votos (1,42%)

Estes eram os resultados até às 22h50 horas de domingo, dia 10 de março de 2024, com base na fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).