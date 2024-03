Autódromo prepara muita animação na recepção ao MotoGP

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher a segunda prova do campeonato mundial de MotoGP 2024, com uma recepção aos espectadores preparada «ao detalhe». Com a responsabilidade de levar a cabo a segunda prova do calendário 2024 do campeonato do mundo MotoGP, o Autódromo Internacional do Algarve , está a preparar ao detalhe não apenas a recepção ao campeonato mas igualmente a visita dos muitos milhares de espectadores que continuam a adquirir os bilhetes para aquela que será a primeira ronda europeia do mundial no seu 75º ano de existência.

Concentrar toda a animação ao redor do recinto, e por isso mesmo acessível a todos, tem sido o foco por parte do circuito junto a Portimão em parceria com as autoridades locais e o promotor do campeonato do mundo, a Dorna, num ano que é especial não apenas para o campeonato mas também para Portugal.

«Este é um ano muito especial para nós, não apenas por celebramos o nosso 15.º aniversário mas também por ser o ano do 100º aniversário da cidade de Portimão, o 75.º do campeonato do mundo e o 50.º aniversário do 25 de Abril. A Força Aérea que celebra o seu 74.º ano de existência juntou-se a nós bem como os restantes ramos das Forças Armadas (Marinha e Exército) e quiseram estar de forma bem visível junto dos portugueses ao longo de todo o fim de semana, algo que muito nos orgulha enquanto Autódromo Internacional do Algarve e que certamente todos os que nos vão visitar vão gostar fruto das ações de proximidade que vão ser desenvolvidas. O programa em 2024 volta a contar com muitas atividades, concentradas ao redor do circuito e com uma forte componente de interatividade e animação», Comenta Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar.

Na longa lista de atividades que está ainda a ser ultimada, constam já a animação musical na Fan Zone junto à bancada principal, com concertos de música e atuação de DJs todos os dias, a presença de um balão de ar quente onde todos poderão descobrir as sensações de voo durante o fim de semana, exposição de veículos militares dos três ramos das Forças Armadas, abertura de Pit-Lane na tarde de quinta-feira, para todos os titulares de bilhetes para qualquer bancada… tudo num programa que arrancará muito antes da primeira saída para a pista na manhã do dia 22 de março e que terá o culminar de um grande fim de semana, com o sorteio de uma Yamaha R7 e 11 capacetes de Miguel Oliveira, no final da corrida de MotoGP no domingo, 24 de março.

O programa completo do será em breve anunciado ao detalhe.