Lagoa apoia alunos do concelho com material escolar e transporte gratuito

Câmara mantém investimento do ano letivo anterior.

A Câmara Municipal de Lagoa irá fornecer aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo cadernos escolares e outros materiais, os quais fazem parte de um pacote de medidas com que a autarquia irá apoiar os estudantes do seu concelho no próximo ano letivo.

Estas formas de apoio, que o município pretende direcionar para as famílias que experimentam dificuldades no atual contexto de pandemia, abrangem os vários níveis de formação, desde o pré-escolar, ao 1º ciclo do ensino básico e secundário.

Segundo Luís Encarnação, «o investimento da Câmara Municipal de Lagoa na área da educação, durante o ano letivo 2019/2020, ascendeu a cerca de um milhão de euros. No próximo ano letivo, a iniciar em setembro, pretende-se continuar esta aposta».

Referindo-se ao plano municipal de transportes, o autarca anunciou que o município «vai disponibilizar transporte escolar gratuito a todos os estudantes do ensino secundário, residentes no concelho e que frequentem a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira de Lagoa».

Ficam também incluídos nesta medida os alunos que integram o projeto Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na mesma Escola (UAARE). Continuam a ser apoiados os estudantes do pré-escolar até ao 3º ciclo, já antes contemplados pelas competências da autarquia.

A Câmara Municipal desenvolveu ainda um novo circuito de transporte escolar para facilitar a mobilidade dos estudantes residentes nas localidades de Sesmarias, Bela Vista e Ferragudo, que estejam inscritos no ensino secundário do concelho e que não tenham acesso a transporte público que lhes permita cumprir os horários escolares.

O presidente do município destacou também a importância «da continuidade do trabalho em parceria entre os vários agentes educativos. Só assim será possível dirimir os vários impactos da pandemia junto das crianças e das famílias do concelho de Lagoa».