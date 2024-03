Primavera chega à Associação de Músicos com Filipe Sambado

A Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) promove diversos eventos, entre os dias 22 e 23 de março, para marcar o início da primavera, com destaque para o concerto do músico Filipe Sambado.

No fim de semana de início da estação primaveril, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) promove um programa de atividades, com destaque para o concerto de Filipe Sambado, que se ergue como um símbolo de união e diversidade plural, na sexta-feira, dia 22 de março, às 22h00.

Com a sua música, o artista português originário de Lagos promete cativar os presentes numa noite que se avizinha «memorável».

A entrada tem um custo de 10 euros.

Após o lançamento do seu quarto álbum de originais, «Três Anos de Escorpião em Touro», em 2023, Sambado conquistou reconhecimento crítico, oferecendo uma experiência íntima através das suas composições.

E é neste ambiente que se espera acolhedor que, a a partir das 21h30, a ARCM abre portas.

Esta será uma oportunidade «única para os residentes do Algarve testemunharem o talento de Sambado num ambiente que preza pela pluralidade e respeito mútuo», aponta a organização.

Já no dia seguinte, sábado, dia 23 de março, a ARCM recebe a «Festa da Primavera» da Escola de Música Moderna do Sul (EMMS), na qual os alunos sobem ao palco com combos e conjuntos da escola.

A festa começa a partir das 16h00 com a habitual apresentação dos alunos e mais tarde, pelas 21h00, será a vez de os mesmos subirem a palco, num momento de entrada livre.

Para fechar a noite, decorrerá ainda, no âmbito de uma parceria com o LAC e a SRAF na Exposição Coletiva Lúpulo, um «poderoso concerto» com a banda Psychles, pelas 23h00, com uma entrada que não terá qualquer custo.

A ARCM está também a acolher uma exposição sobre o «Centenário da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD)», que tem vindo a circular por todo o país, evocando a história desta estrutura representante do Movimento Associativo Popular.

A sessão de apresentação da exposição contou com a participação de Victor Carapinha, vice-presidente da direção da CPCCRD, num momento de discussão e debate sobre o valor e importância do movimento associativo e os desafios colocados à sua atividade.

A exposição está patente na sede da ARCM até ao dia 29 de março.