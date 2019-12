Quarteira celebra Dia de Reis com janeiras e charolas

Encontro tem entrada livre.

A Freguesia de Quarteira volta a celebrar a tradição das janeiras e charolas, associada às comemorações do Dia de Reis, no próximo domingo, dia 5 de janeiro, no Auditório do Centro Autárquico.

Neste encontro de Cantares de Janeiras e Charolas, com entrada livre, vão participar as Charolas das Barreiras Brancas, a Tuna da Academia do Saber, o Grupo da Amizade, o Grupo de Cantares de Janeiras «A Força da Tradição», o Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro, a Banda Filarmónica 1º de Dezembro de Moncarapacho, a Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro e a Charola da Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo.

A organização do evento é assegurada pela Junta de Freguesia de Quarteira.