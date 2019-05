MAR Shopping recebe exposição que alia arte e ecologia

O MAR Shopping Algarve vai ser palco para a exposição «Uma cadeira para…» entre os dias 11 e 26 de Maio.

Esta é uma mostra artística original desenvolvida por alunos do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), que visa a sua valorização social, a par da sensibilização do grande público para ideais artísticos e ecológicos.

Patentes ao público vão estar 45 cadeiras e 15 quadros elaborados por jovens entre os 15 e os 18 anos, «convidados pelo programa a criar algo novo e exclusivo a partir de objetos usados e esquecidos, projetando-lhes uma segunda vida».

Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, considera que «a associação do centro comercial ao trabalho do PIEF, concretamente na promoção da exposição Uma cadeira para…, insere-se na política de proximidade com as instituições locais e no âmbito das ações de responsabilidade social que desenvolvemos».

O dirigente reforça ainda que «a valorização social, das artes e do ambiente são mensagens a que nos associamos com muito gosto».

Dedicado à promoção da inclusão social de menores através de respostas integradas, o PIEF, atualmente a funcionar no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, em Quarteira, favorece o cumprimento da escolaridade obrigatória e a certificação profissional de jovens em risco.