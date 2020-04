COVID-19: VRSA interdita acesso às praias do concelho

Medida estará em vigor até 15 de abril e pode ser prolongada.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) vai interditar, a partir desta quarta-feira, dia 1 de abril, o acesso a todas as praias do concelho, de forma a evitar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e travar a propagação da COVID-19.

A interdição de acesso será feita junto às entradas dos passadiços, pelo que implicará também a proibição de circulação nestas estruturas. As restrições estão em vigor até ao dia 15 de abril de 2020 e a sua continuidade será reavaliada e comunicada antes do final desta data.

A medida resulta da análise de risco efetuada na reunião de 31 de março da subcomissão Municipal de Protecção Civil de Vila Real de Santo António COVID-19, respondendo à necessidade de minimizar comportamentos de risco que favoreçam a propagação do novo Coronavírus.

O encerramento destas áreas está a ser implementado em parceria com a Autoridade Marítima Nacional, Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, forças de segurança do concelho e a Agência Portuguesa do Ambiente, tendo por base a vigência do estado de Emergência nacional.

O município de VRSA «lamenta os incómodos e solicita a melhor compreensão para a aplicação desta medida, recordando que a redução de movimentos e contactos sociais, assim como a permanência em casa, são as melhores respostas para o combate à situação de pandemia que o país e a região atravessam».