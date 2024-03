GNR regista aumento de crimes de burlas em 2023

Os crimes de burla em Portugal aumentaram com a Guarda Nacional Republicana (GNR) a registar 21.548 casos, com destaque para a burla informática e com fraude bancária.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 21.548 crimes de burla em 2023, destacando a predominância da burla informática e nas comunicações e da burla com fraude bancária.

Segundo disse à Lusa o capitão João Lourenço, estes números, ainda provisórios, mas que não deverão variar muito, representam um aumento face a 2022, ano em que se registaram 17.969 crimes de burla.

De acordo com a contagem da GNR, que consta de um comunicado, os distritos de Porto, Setúbal, Lisboa, Aveiro e Faro são, por esta ordem, os mais afetados, contabilizando 12.783 crimes de burla, quase 60 por cento do total).

As ocorrências com mais incidência dizem respeito a compra e venda de bens (3.127 registos, representando 14,5 por cento do total), sobretudo através da plataforma MB Way e de publicações na Internet (redes sociais e plataformas de vendas online).

Com o objetivo de alertar a sociedade para os diferentes tipos de burla, a GNR sublinha que foram registadas ocorrências por todo o território nacional.

No comunicado, a GNR destaca ainda uma burla, menos divulgada, relacionada com a compra e venda de veículos, «que por norma, lesa duas pessoas, o vendedor (legítimo proprietário) e comprador (terceira pessoa)».

A GNR apela à denúncia deste tipo de crimes de burla, «fundamental para auxiliar à sua monitorização».

Em caso de burla, a vítima deverá denunciar o crime na polícia da área de residência ou apresentar queixa por via eletrónica, aqui.