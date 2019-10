Vítor Aleixo assume candidatura à presidência da AMAL

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, anuncia publicamente que é candidato ao cargo de presidente da AMAL – Conselho Intermunicipal do Algarve, na sequência da eleição de Jorge Botelho para deputado da Assembleia da República pelo círculo de Faro, deixando o lugar em aberto.

O autarca do maior concelho algarvio assume, assim, haver condições para o desempenho do cargo de liderança regional e garante ter na defesa do Algarve e dos algarvios o seu principal objetivo caso venha a ser eleito.

Segundo Vítor Aleixo, os pressupostos programáticos desta candidatura e que pretende ter como bandeiras passam po«dar visibilidade aos grandes temas da região».

A área da saúde com a criação de estruturas públicas, com destaque para a construção do tão aguardado Hospital Central do Algarve; a adaptação às alterações climáticas que tem sido, de resto, uma das suas prioridades enquanto autarca de Loulé; a mobilidade regional; e a coesão territorial e os problemas que afetam o interior.

Vítor Manuel Gonçalves Aleixo nasceu em Loulé, em 7 de fevereiro de 1956. É empresário livreiro e foi eleito presidente da Câmara Municipal de Loulé para os mandatos de 2013/2017 e 2017/2021.

A sua liderança tem sido marcada por um trabalho apontado como muito positivo em áreas como a cultura, a educação, o desenvolvimento económico ou o ambiente e as alterações climáticas, tem sido reconhecida por vários atores regionais e nacionais.