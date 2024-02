Ventura compromete-se com fim das portagens em todo o território

André Ventura, líder do Chega, disse hoje que se formasse governo, aboliria as portagens em todo o território, começando pelas do interior e Via do Infante, acusando António Costa de ter prometido o mesmo feito e não o ter cumprido.

O Chega comprometeu-se hoje com a abolição de todas as portagens caso governe, indicando que vai constituir «uma comissão governamental» no primeiro mês após entrar em funções, para acabar logo com as do interior e Via do Infante.

«Se o Chega for governo no dia 10, nos primeiros 30 dias nós lançaremos uma comissão para abolir as portagens em todo o território nacional, uma comissão que vá lançar as bases da abolição de portagens em todo o território», afirmou André Ventura, líder do Chega, numa iniciativa no quinto dia de campanha oficial para as eleições legislativas.

Discursando num almoço/comício em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, André Ventura disse também que «um primeiro passo que tem de ser dado imediatamente, é que as portagens do interior e a Via do Infante tem de ser abolidas imediatamente».

«Não acreditamos que o Partido Socialista (PS) vá algum dia acabar com as portagens», salientou, referindo que o atual primeiro-ministro demissionário, António Costa, «prometeu abolir as portagens da Via do Infante», mas não o fez, e que o secretário-geral do PS «votou contra a proposta do Chega para abolir as portagens».

E garantiu que o Chega vai «mesmo acabar com as portagens em Portugal, porque elas são uma profundíssima injustiça».

André Ventura sustentou que a «redução muito significativa» das portagens do interior e da Via do Infante «teriam um custo para o Estado de 105 e 115 milhões de euros» e contrapôs com a derrapagem das obras do Metro de Lisboa, dizendo ascender a «100 milhões de euros», e defendeu que o problema «não é ter dinheiro a menos», é a gestão ser feitas «por uma cambada de incompetentes».

O presidente do Chega aproveitou a presença num distrito fronteiriço para dar o exemplo de Espanha e defendeu que «se países com muito maior extensão e dimensão o podem fazer», Portugal também o conseguirá.

«PS e PSD até já dizem que podem usar as portagens para financiar a Segurança Social. Há sempre boas razões para manter isto como está, eles não querem é perder o dinheiro que as portagens dão porque sabem que se viciaram nesse dinheiro e não o querem perder de maneira nenhuma», acusou.

André Ventura considerou igualmente que os territórios do interior «já são afetados negativamente» por estarem afastados dos centros de decisão e defendeu que «o país vai ficando mais distante, mais pobre e mais desigual» quanto mais longe dessas zonas.

«Quem vive no distrito de Bragança não se pode sentir menos privilegiado do que quem vive em Faro, no Porto ou em Lisboa», referiu, assinalando que as portagens «prejudicam empresas, criam concorrência desleal e não permitem desenvolvimento».