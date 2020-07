Grupo Parlamentar do PSD entregou ao governo um projeto de resolução com um programa de resposta económica e social para o Algarve.

Para os deputados do PSD «é imperioso» responder às dificuldades que o Algarve atravessa com «medidas dirigidas para a região em função do seu tecido económico e social, de modo a preservar as empresas e a salvaguardar o emprego, tendo presente que o complexo de atividades enumerado consta do rol das primeiras atividades paralisadas e, provavelmente, figurará nas últimas a poderem beneficiar de condições de retoma».

Ciente destas circunstâncias, os deputados eleitos pelo Algarve levaram a cabo um «conjunto de reuniões com sindicatos e associações patronais, bem como auscultou diversas personalidades de forma a estar em condições de apresentar propostas responsáveis, as quais são um contributo para iniciar o urgente e inadiável processo de resposta aos tempos que enfrentamos».

Assim, os deputados Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos propõem: