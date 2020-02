PSD propõe criar a Casa das Artes de Quarteira no antigo Casino

A Câmara Municipal de Loulé lançou um repto à população sobre o uso a dar ao edifício do antigo Casino de Quarteira.

A iniciativa, contudo, no entender da Comissão Política de Secção do Partido Social Democrata (PSD) «pretendia recolher opiniões e sugestões sobre a nova finalidade de um edifício considerado histórico».

Nesse sentido, e porque no PSD «acreditamos que fazer oposição não se resume a criticar, mas principalmente a contribuir positivamente para a resolução dos problemas e lacunas no nosso concelho, decidiu a Secção de Loulé, em coordenação com o seu Núcleo de Quarteira, apresentar publicamente à Câmara Municipal de Loulé uma proposta para a requalificação daquele espaço, criando a Casa das Artes de Quarteira».

Esta ideia «é uma clara aposta na cultura e no entretenimento, numa vertente de proximidade e de estreita ligação à comunidade local, aos seus artistas e agentes culturais. É reconhecido pela generalidade da população que uma valência

desta natureza faz bastante falta numa cidade que tem vindo a conhecer um aumento significativo da sua população residente, sem que esse crescimento seja acompanhado da criação de novos e/ou melhores equipamentos que sirvam essa população nas mais diversas áreas. E a cultura é uma área há muito descurada em Quarteira», diz o PSD em nota enviada hoje às redações.

Tal projeto. «pretende disponibilizar espaços com diferentes funcionalidades, com destaque para uma sala de média dimensão equipada com um palco para espetáculos teatrais, de dança ou musicais (e respetivos ensaios), e uma sala polivalente para a realização de bailes (um desejo antigo de muitos quarteirenses), exposições, palestras ou outras atividades culturais».

Além destas duas salas principais, «a ideia passa também por criar outras salas para acolher sedes de grupos amadores de expressão cultural — de que o teatro e dança são bons exemplos em Quarteira — permitindo assim que ganhem um espaço onde se possam reunir, preparar as suas atividades e albergar o seu espólio artístico, equipamentos e utensílios».

Por último, defende o PSD «a criação de uma zona específica no edifício para uma incubadora cultural, para trabalho criativo de instalações artísticas e literárias de artistas amadores, oriundos de Quarteira ou aqui radicados. Com esta Casas das Artes, Quarteira ganhará claramente uma nova dinâmica cultural, e verá finalmente renascer um dos seus mais simbólicos e históricos edifícios».

Importa por último salientar que «esta ideia pretende diferenciar-se, em propósito e escala, do edifício projetado pela autarquia para a Avenida de Ceuta, que na nossa ótica deve ser configurado para se tornar o futuro Centro Cultural de Quarteira, com uma grande sala de espetáculos adequada para produções de maior dimensão, beneficiando de uma localização mais desafogada em termos de acesso e estacionamento, logo mais propícia para acolher mais público», conclui a nota do PSD.