Social Democratas voltam a dar voto de confiança a Carlos Gouveia Martins. Herberto Quental lidera Assembleia de Militantes do PSD Portimão. Conselho Consultivo e Estratégico Autárquico e Governo Sombra aos pelouros do executivo camarário são novidades.

As eleições para os órgãos de secção do Partido Social Democrata (PSD) de Portimão reelegeram Carlos Gouveia Martins enquanto presidente da Comissão Política de Secção do PSD ao passo que Herberto Quental foi eleito Presidente da Mesa do Plenário dos militantes portimonenses, no sábado, dia 5 de setembro.

Mandatário e 1º Subscritor da lista que foi eleita representam união interna evidenciada na Comissão Política e na Mesa do Plenário. Numa lista renovada e com muitos dirigentes «recuperados», em claro sinal de união e pacificação no seio do partido, João Carlos Santana foi Mandatário enquanto Filipe Abreu foi o 1º subscritor da única lista a votos.

Eleitos com Carlos Gouveia Martins, João Rosado e Natalino Alves serão vice-presidentes, Vitor Couto será Secretário e Ricardo Viana será o novo Tesoureiro da Comissão Política.

Joaquim Barão Carneiro encerra uma lista renovada da Comissão Política que trará militantes de várias gerações. Entre Secretário-geral adjunto, vogais e suplentes, foram eleitos Mário Bergano, Bruno Candeias, Ana Carla Abreu, Patrícia Aurélio, Alexandra Evangelista, Diamantina Barnabé, José Fernando Garcia, Isabel Costa, Mário Silva da Luz, Bruno Prego, Rita Reis e Madalena Beirão Piorro.

Na Mesa do Plenário de Secção, Herberto Quental passa a ser o presidente de Mesa, acompanhado de Jorge Rodrigues a vice-presidente, Lisa Silvestre a Secretária e Anabela Freitas que completa a equipa que irá liderar as assembleias dos militantes portimonenses.

Carlos Bicheiro é o novo Coordenador do Gabinete de Estudos e Manuel Henrique Valente agarra «Governo Sombra» Autárquico.

Carlos Bicheiro irá ser o Coordenador do Gabinete de Estudos, ao passo que Manuel Henrique Valente irá coordenar uma das novidades da estrutura liderada por Carlos Gouveia Martins.

O atual vereador do PSD, Manuel Valente será o Coordenador Autárquico do denominado «Governo Sombra» a todos os pelouros do executivo camarário.

Nesta estrutura serão incorporadas várias personalidades do PSD assim como portimonenses da sociedade civil.

Joaquim Piscarreta e Isabel Soares integram novíssimo órgão Consultivo e Estratégico Autárquico do PSD/Portimão.

Outra novidade apresentada por Carlos Gouveia Martins é a constituição do Conselho Consultivo e Estratégico Autárquico.

Neste órgão consultivo, estará o portimonense Ilídio Martins (ex-Presidente da Junta de Freguesia de Portimão em 1989) e contará com o apoio dos históricos autarcas algarvios Joaquim Piscarreta (ex-Eurodeputado e ex-Presidente de Câmara de Lagoa) e Isabel Soares (ex- Presidente da Câmara Municipal de Silves) que fecham esta novidade da estrutura portimonense do PSD.

Para o presidente reeleito, Carlos Gouveia Martins, que ficará na liderança do PSD Portimão até 2022 e irá liderar o processo autárquico de 2021, ficam várias certezas.

«É uma grande prova e demonstração de união, confiança e esperança deste PSD que hoje vivemos em Portimão. Há mérito dos últimos dois anos de trabalho que fizemos. Hoje, basta ver a robustez política, e de capital de mérito e reconhecimento profissional perante a sociedade portimonense, dos militantes que recuperámos e que agora estão motivados para fazer parte novamente dos órgãos do PSD e desta página de história», considerou.

«Respeitámos os autarcas eleitos, que muito têm trabalhado, assim como conservámos os militantes que têm participado e construído propostas. É uma das Comissões Políticas mais diversificada e forte, aos olhos de Portimão, que me recordo de últimos muitos anos. Estou feliz com quem foi eleito, hoje sei que recuperámos a credibilidade interna perante os militantes todos do PSD de Portimão», sublinhou o dirigente reeleito.

Acerca das novidades apresentadas, Carlos Gouveia Martins afirma que «sabemos os passos que damos. Estamos muito conscientes do caminho que queremos percorrer, e a forma como o Gabinete de Estudos e a Coordenação Autárquica de Governo Sombra estão preparados e trabalhados para acrescentar valor político ao PSD Portimão irá surpreender todos», prometeu.

Sem esquecer ainda dois autarcas dos mais históricos do PSD no Algarve que serão mais-valias em Portimão, o líder afirma que «a prova de que não só neste concelho que hoje se acredita neste PSD Portimão é a pronta disponibilidade de dois dos melhores autarcas da história do Algarve Joaquim Piscarreta e Isabel Soares, que vão trabalhar connosco e ajudar a construir o melhor caminho rumo à vitória nas eleições autárquicas de 2021. São dois amigos do PSD, duas pessoas que têm um capital de mérito enormíssimo e um prestígio alcançado pelas suas muitas vitórias em Lagoa, Silves, no Algarve e pelo país que iremos consultar para saber melhor como queremos ganhar as eleições autárquicas de 2021».

«Representam o que também queremos fazer em Portimão: Ganhar a Câmara Municipal. Já Ilídio Martins, assim como o nosso companheiro Poejo Mendes, que venceram a Junta de Freguesia de Portimão e a Assembleia Municipal pelo PSD, em 1989, representam que já ganhámos em Portimão e farão parte deste órgão que será fundamental na nossa estratégia».