PSD Olhão debate online o atual estado da saúde pública

No rescaldo de uma pandemia que pôs à prova a resposta do Serviço Nacional de Saúde, o PSD Olhão vai analisar o estado da saúde pública em videoconferência.

A próxima videoconferência do ciclo «Conversas à quinta-feira», organizada pelo PSD Olhão, será transmitida em direto via facebook, amanhã, dia 10 de setembro, às 21h30.

Que Serviço Nacional de Saúde queremos? Como resolver o problema da falta de médicos? Quando é que o tão reivindicado Hospital Central do Algarve deixará de ser uma promessa e um eterno dossier em cima da mesa, para ser uma realidade?

Avaliando a estratégia do governo na luta contra a COVID-19, estas vão ser as questões centrais do debate que contará com a opinião de Rui Cristina, deputado à Assembleia da República, Moura Reis ex-presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e Pedro Mendes, enfermeiro.

O debate será moderado pelo advogado Álvaro Viegas.

Lançadas em tempo de isolamento social, para manter um diálogo de proximidade com os cidadãos, as videoconferências «Conversas à Quinta-feira – Renascer com Alma», promovidas pelo PSD Olhão, vão já na sexta sessão e têm continuidade prevista, neste formato, até dezembro, sempre nas segundas quintas-feiras de cada mês, procurando abordar os temas-chave da atualidade política e social.