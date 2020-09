PSD Loulé contesta revogação da Zona Industrial de Boliqueime

PSD Loulé manifesta «fortíssima discordância» da revogação da Zona Industrial de Boliqueime que será apresentada na próxima sessão da Assembleia Municipal de Loulé, a 25 de setembro.

O PSD Loulé manifestou hoje, em nota enviada à redação do barlavento, «fortíssima discordância a esta proposta de revogação», que será apresentada na próxima sessão da Assembleia Municipal de Loulé, a 25 de Setembro, «onde dará eco a esta tomada de posição, e lançará o repto às restantes bancadas para que ponderem votar contra esta proposta».

Diz aquela força na oposição que «foi há cerca de 10 anos que o então executivo social-democrata da Câmara Municipal de Loulé, liderado por Seruca Emídio, deu os primeiros passos para que a futura Zona Industrial de Boliqueime pudesse ser uma realidade, com a elaboração do Plano de Pormenor».

Importa, sublinhar que a «localização é absolutamente ímpar, a segundos da A22 (e da EN 125) e a menos de cinco minutos da autoestrada que liga a região a Lisboa. Situada no epicentro do Algarve, a Zona Industrial de Boliqueime traria sem qualquer sombra de dúvida uma mais-valia em termos logísticos para qualquer empresa que ali se estabelecesse, pela facilidade de acesso».

Ora, o atual executivo socialista de Vítor Aleixo «vem agora contrapor que se trata de um projeto que está parado no tempo há 10 anos, sem que nada fosse feito, e que se trata de um investimento muito caro, propondo desta forma à Assembleia Municipal de Loulé a revogação do Plano de Pormenor, ou seja, aniquilando aquela infraestrutura».

O PSD Loulé acusa a equipa de Vítor Aleixo a prestar-se « a mais um exercício de demagogia, já que omite os três factos mais relevantes: desses 10 anos, os últimos sete são da sua responsabilidade; estamos a falar de uma autarquia que insiste em manter dezenas de milhões de euros no banco, por manifesta inoperância, logo existe muito dinheiro para investir; esta foi uma das principais promessas eleitorais assumidas perante a população de Boliqueime».

O partido da oposição vai mais longe e considera que «mais grave é este executivo voltar novamente à carga com esta proposta de revogação, depois de anteriormente a ter retirado face à forte oposição do então presidente da Assembleia Municipal, Professor Adriano Pimpão».

No entanto, «após a demissão do cargo por parte do Professor Adriano Pimpão, desiludido pela falta de cumprimento de promessas eleitorais do Partido Socialista (PS), Vítor Aleixo vê assim o caminho livre para repetir a façanha. Um exemplo clássico de tacitismo que só contribui para desacreditar ainda mais os políticos, que insistem em prometer uma coisa e depois fazer o seu contrário».

O PSD Loulé lança um repto ao presidente da autarquia para que «pondere melhor estas decisões e comece a honrar as (muitas) promessas que fez em campanha eleitoral».