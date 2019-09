A Comissão Política da Secção do PSD Faro recebeu «com moderada satisfação a notícia de que a Ryanair decidiu suspender a decisão de encerramento da base operacional instalada no Aeroporto de Faro».

Em comunicado, o PSD Faro saúda «a inflexão da transportadora e felicita todos os intervenientes na negociação. Em particular os sindicatos, a administração do Aeroporto, as associações do sector do turismo e hoteleiro e os autarcas algarvios, com destaque para o presidente da Câmara de Faro, que foi a face mais visível da apreensão das comunidades, perante o risco de 100 famílias virem a ficar com rendimentos reduzidos e com a previsível quebra de movimento no aeroporto».

Ainda assim, o PSD lastima «que a solução encontrada, que compreende a redução de três para dois aviões na base, conduza a uma diminuição de diversos postos de trabalho no pessoal de cabine contratado, o que gerará dificuldades para muitas famílias».

Por outro lado, o PSD «lamenta que governo nada tenha feito para encontrar mecanismos que permitam diminuir o grau de exposição que as regiões mais turísticas, como o Algarve, têm em relação ao Brexit e à instabilidade que esse processo está já a causar no mercado britânico».

«O país deve muito ao Algarve e ao seu turismo, que foi um sector chave para a recuperação económica encetada em 2011».

Por conseguinte, «o Estado deve, por uma vez, atender aos interesses da nossa Região, dos seus empreendedores e de quem cá trabalha, e inscrevê-los na sua agenda, coisa que manifestamente não fez na legislatura finda», conclui o comunicado.