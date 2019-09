PS «promete Ferry Funchal-Lisboa e despreza Portimão» acusa PSD

PSD Portimão acusou hoje António Costa e o Partido Socialista (PS) de «desprezar o Algarve ao prometer Ferry Funchal-Lisboa sem clarificar a situação de Portimão».

Comissão Política do Partido Social Democrata (PSD) da concelhia de Portimão relembrou esta sexta-feira, dia 13 de setembro, «a proposta unânime aprovada em Assembleia Municipal de Portimão que incumbia o executivo de trabalhar esta matéria com o governo e o governo regional da Madeira».

Em período eleitoral na região autónoma da Madeira, o candidato apoiado pelo PS, Paulo Cafôfo, anunciou publicamente ao Jornal da Madeira (JM) o compromisso com o Primeiro-Ministro, António Costa, «para se estabelecer a ligação marítima entre o Funchal e Lisboa durante todo o ano a partir da próxima Legislatura».

Em comunicado, o PSD Portimão recorda que, «no caso da atual ligação marítima entre Portimão e o Funchal, esta concessão é totalmente subsidiada pelo governo regional da Madeira».

Porém, «no âmbito da responsabilidade que se exige a qualquer governo da República em ter de garantir a continuidade territorial na dimensão marítima entre o continente e as regiões autónomas, assegura agora candidato madeirense do PS, enquanto ventríloquo do Primeiro-Ministro, que esta nova concessão já será totalmente suportada pelo governo e que há conversações com o Ministério do Mar».

O PSD Portimão recorda que «a Assembleia Municipal de Portimão, em reunião de 29 de abril de 2019, deliberou por unanimidade incumbir o executivo da Câmara Municipal de ficar responsável por transmitir a vontade de Portimão, e dos portimonenses, em participar numa Comissão tripartida, entre governo de Portugal, governo regional da Madeira e município de Portimão, no sentido de transmitir a vontade de ambos os órgãos municipais de Portimão na continuidade da ligação marítima com o Funchal».

Carlos Gouveia Martins, presidente do PSD Portimão.

Nesse sentido, «e sem qualquer avanço ao longo destes cinco meses, desde esta aprovação unânime da proposta de PSD Portimão de abril, reforça a Comissão Política portimonense a urgência em clarificar-se qual o futuro da ligação marítima entre Portimão e o Funchal».

Para o presidente do PSD Portimão, Carlos Gouveia Martins, «nada nos move contra uma nova ligação marítima entre o Funchal e Lisboa, o que nos move é uma total ausência de clarificação sobre o futuro da ligação entre Portimão e o Funchal que traz grandes mais-valias para o concelho e para a região ao nível turístico, económico e humano».

Carlos Gouveia Martins ao assumir que «tenho a plena convicção que todos os partidos políticos e todos os Autarcas portimonenses se mantêm ao lado da cidade e dos nossos cidadãos na vontade de manter a ligação marítima entre Portimão e a Madeira e que não iremos aceitar qualquer esquecimento de António Costa, da ministra do Mar ou

do Partido Socialista».