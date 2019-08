PS Loulé satisfeito com o avanço da segunda fase da Circular Norte

O Partido Socialista (PS) Loulé congratula o executivo municipal liderado por Vítor Aleixo por ter aprovado em reunião de Câmara, de 14 de agosto, o início do procedimento por concurso público para a segunda fase da construção da Circular norte de Loulé, com o preço base de 4099644,00 euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor e com prazo de execução de 540 dias.

De facto, «após anos e anos de vãs promessas e de inação de anteriores governos locais liderados pelo PSD Loulé, o executivo socialista consegue agora concretizar uma aspiração antiga da população, a qual irá permitir resolver os diversos problemas de tráfego e de circulação automóvel, pela parte norte da cidade», considera aquela força política.

Por outro lado, o PS Loulé «não entende a posição dos vereadores do PSD Loulé, os quais, ao votarem contra a realização da obra por meras questões de teimosia de índole técnica (ou quatro faixas ou nada!), mantêm assim a sua coerente inação, prestando desta forma um mau serviço à cidade».

Os socialistas vão ainda mais longe nas críticas e relembram que a questão que se prende com aquela via «foi desenvolvida pelo executivo socialista em 2017 em resultado de um acordo entre a Câmara Municipal de Loulé e as Infraestruturas de Portugal, tendo tal questão sido amplamente discutida em reunião de Assembleia Municipal de 15 de setembro de 2017 e que dessa discussão resultou uma aprovação por maioria de 18 votos a favor (17 PS + 1 CDU), 16 votos contra (15 PSD + 1 BE) e 1 abstenção de um deputado do PSD».

«A realização desta obra permite, assim, resolver um problema estrutural de grande importância para o bem-estar das populações, facto de grande relevância política e social, pelo que o PS Loulé saúda o executivo socialista pela decisão tomada».