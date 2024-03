PS diz que Orçamento de 100 milhões é «ficar tudo igual em Faro»

O Partido Socialista (PS) Faro diz hoje que apesar do Orçamento Municipal de 100 milhões de euros para 2024, aprovado pelo executivo de Rogério Bacalhau, o dinheiro é «para ficar tudo igual em Faro».

O Orçamento retificativo apresentado pela autarquia farense, liderada pelo PSD/CDS para o ano de 2024, cifra-se num total de 100.058.559 euros (cerca de cem milhões de euros), por via da incorporação do saldo de gerência do ano de 2023 em 24.805.603 euros, dinheiro que não foi executado no ano anterior, cifrando-se a taxa de execução global em 70 por cento.

No entanto, diz o PS, em nota enviada às redações, «destes quase 25 milhões, apenas 9.538.525 euros serão aplicados em despesas de capital (investimento)». Então, questionam os socialistas, «para que servem 100 milhões no orçamento e a frente ribeirinha toda por requalificar?Para que serve um orçamento de 100 milhões sem infraestruturas? Para que servem 100 milhões no orçamento e tantos farenses sem casa?».

Adérito Silva, presidente do PS Faro, questiona «para que servem 100 milhões de orçamento e os parques infantis fechados e abandonados? Para que serve ter um orçamento de 100 milhões de euros se as escolas dos nossos filhos têm comida pré-feita? Para que serve ter um orçamento de 100 milhões se não existe uma politica de orientação e apoio sério aos idosos?».

Este orçamento retificativo «não muda o registo que tem conduzido o concelho de Faro ao seu estado de sempre, a nível dos espaços públicos, infraestruturas e diferenças sociais, que se baseia numa gestão diária, sem qualquer visão e planeamento do concelho, sobre que papel deverá ter Faro na região e até no país. Falta visão a esta maioria PSD/CDS a nível autárquico em Faro. Faro precisa de mudar de paradigma», conclui a nota.