PS aposta na valorização da pesca e da economia do mar

Candidatos do Partido Socialista (PS) pelo distrito de Faro promovem encontro em Lagos para valorizar a pesca e promover a economia do mar.

Em Lagos, os candidatos do Partido Socialista juntaram hoje armadores de pesca, empresários ligados às atividades marítimo-turísticas, náutica de recreio e lazer, marinas e estaleiros de reparação naval para saber de que forma pode o Parlamento continuar a apoiar o desenvolvimento destes sectores.

A garantia de condições de segurança nas barras foi um dos temas em foco, tendo sido elogiado o facto de o governo ter previsto, no Orçamento de Estado de 2024, um Plano Plurianual de Dragagens para o Algarve permitindo intervenções regulares no desassoreamento das barras e dos canais e a importância da continuidade das ações de valorização do pescado, como o polvo, os crustáceos e a sardinha e outras espécies da pesca do cerco que dão nome e reputação à gastronomia e restauração do Algarve.

«A economia do mar representa já cerca de 5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta fileira é fundamental para a marca turística da região mas é simultaneamente uma oportunidade para a diversificação da nossa base económica», diz a cabeça de lista socialista Jamila Madeira.

Além da valorização da pesca e do pescado apontou a náutica de recreio e a reparação naval como sectores com grande potencial, «temos que saber tirar partido da excelência da investigação que é produzida na Universidade do Algarve na área da economia azul não só para sermos capazes de melhorar a rentabilidade e sustentabilidade dos sectores tradicionais como através da integração de conhecimento potenciarmos áreas emergentes que encontram no Algarve excelentes condições para crescer», acrescenta.

O encontro serviu ainda para os candidatos do PS conhecerem o projeto de ampliação da Marina de Lagos.

Um investimento de 12 milhões de euros que prevê cerca de 100 novas amarrações para embarcações de 12 a 30 metros, a colocação de novos pontões flutuantes para 55 embarcações de pesca profissional, 41 lugares para o Clube de Vela de Lagos e ainda o estacionamento de 170 embarcações locais, vocacionadas para a pesca lúdica e atividades marítimo-turísticas e mais 100 lugares para estacionar barcos em terra.

A pesca costeira e artesanal continua a ser uma atividade de afirmação e promoção do Algarve e um dos braços mais tradicionais da economia do nosso mar.